Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 2,30 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Druckmaschinenherstellers am 3. Februar dürften eher schwach ausfallen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Ein Einstieg der chinesischen Masterwork Group würde die operativen Probleme des Unternehmens nicht lösen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-31/14:47

ISIN: DE0007314007