WeDo Technologies wird für seine Lösungen im Bereich Betrugsmanagement ausgezeichnet



WeDo Technologies, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Einnahmensicherung und Betrugsmanagement, wurde im Gartner-Bericht "Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management" als "Vendor to Watch" gelistet*. Damit wurde WeDo Technologies in den Gartner-Berichten zu Betrugsmanagement und Einnahmensicherung im operativen Geschäft von Kommunikationsdienstleistern zum dritten Mal in sechs Monaten genannt.



Laut Communications Fraud Control Association (CFCA) belaufen sich die betrugsbedingten Verluste des internationalen Telekom-Sektors auf 29,2 Mrd. $ pro Jahr. Durch die Ausbreitung von digitalen Dienstleistungen und des Internet der Dinge wird erwartet, dass sich dieser Trend noch verschärft. Im dem Gartner-Bericht werden Bereiche des Betrugsmanagements untersucht, wo Kommunikationsdienstleister (CSP) die maximale Wirkung erzielen können, wenn sie in Machine Learning investieren. Machine Learning und KI als Hilfsmittel bei der Verbesserung des Betrugsmanagements werden für CSP immer interessanter. Neue digitale Dienste bedeuten auch immer neue Schwachstellen, die Betrüger ausnutzen können.



"Künstliche Intelligenz und Machine Learning spielen eine entscheidende Rolle, um die Bedrohung durch neue Betrugsmethoden im Wandel der Geschäftsmodelle bei Netzbetreibern zu bekämpfen. WeDo Technologies freut sich über die Anerkennung durch Gartner. . In den vergangenen fünf Jahren haben wir massiv in die Anwendung von KI und Machine Learning auf Betrugsmanagement und Einnahmensicherung investiert. Dabei haben wir Pionierarbeit geleistet und Durchbrüche bei Automatic Threshold Definition und Deep Learning Outlier Detection erzielt - Mechanismen, die bei der Betrugsbekämpfung im digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung sein werden", sagte Rui Paiva, CEO von WeDo Technologies.



WeDos Risikomanagement-Software deckt Betrugsmanagement, Einnahmensicherung und Geschäftssicherung ab. Sie bietet ein umfassendes Instrumentarium, um CSP bei der Digitalisierung in Erwartung von 5G und IoT zu unterstützen. Die standortnahe/cloudbasierte RAID.Risk Management-Plattform verfügt über Machine Learning- und KI-Leistungsmerkmale und bietet CSP ein beispielloses Maß an Skalierbarkeit und Flexibilität.



*Gartner, Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management (https ://www.gartner.com/doc/3896873?ref=AnalystProfile&srcId=1-4554397745) , Charlotte Patrick, Norbert Scholz, Johanna Stjerna, Jonathan Care, 21. Dezember 2018.



Informationen zu WeDo Technologies



WeDo Technologies wurde 2001 gegründet und ist der globale Marktführer bei Softwarelösungen für Einnahmensicherung (https://www. wedotechnologies.com/en/products/risk-management/revenue-assurance/) und Betrugsmanagement (https://www.wedotechnologies.com/en/products/r isk-management/fraud-management/).



WeDo Technologies bietet Software und Fachberatung für Telekommunikationsbetreiber und Kommunikationsdienstleister weltweit. Derzeit zählen wir über 200 Kunden in 108 Ländern mit einem Netzwerk von über 600 hochqualifizierten Fachleuten. Wir haben Büros in den USA, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika.



Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengen und ermöglicht die Überwachung, Steuerung, Verwaltung und Optimierung von Prozessen. So können Umsätze geschützt und Risiken gemindert werden.



WeDo Technologies kann auf mehr als 200 Kunden verweisen - darunter einige der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen - und gilt seit langem als konstanter Innovator, der den Erfolg seiner Kunden durch kontinuierliche Erneuerung sichert.



WeDo Technologies. Know The Unknown.



