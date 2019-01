Die Evergrande Health Industry Group investiert erneut kräftig in E-Mobilität: Nach dem Einstieg bei Faraday Future und der Übernahme der Mehrheit an National Electric Vehicle Sweden (NEVS) erkauft sich die Gruppe nun auch beim chinesischen Batteriehersteller Cenat New Energy die Kontrolle. Für umgerechnet rund 138 Millionen Euro erwirbt Evergrande 58 Prozent der Anteile des Batterieherstellers, der ...

