München (ots) - "Wir brauchen wieder mehr Meister bei Handwerkerleistungen. Deshalb müssen wir die unter SPD und Grünen in vielen Bereichen abgeschaffte Meisterpflicht wieder einführen. Die Kunden wollen meisterliche Leistung und wir unterstützen alle Seiten dabei." Mit diesen Worten begründete Sandro Kirchner, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag, den Dringlichkeitsantrag der Regierungsfraktionen, der heute im Bayerischen Landtag beraten wird.



In dem Dringlichkeitsantrag geben die Fraktionen von CSU und FW ein ausdrückliches Bekenntnis zum Handwerk und einer Meisterausbildung ab. "Der verpflichtende Meisterbrief als hoher Qualitätsstandard muss erhalten bleiben", so Kirchner. Er nannte es "einen absolut richtigen und wichtigen Weg, dass die Staatsregierung den Meisterbonus im Freistaat auf 2000 Euro erhöhen möchte.



Gerade auch mit Blick auf die in der Zukunft benötigten Fachkräfte sei es wichtig, diesem Nachwuchs im Handwerk wertvolle Abschlüsse und gute Karriereperspektiven zu bieten. "Davon profitieren die Handwerker und die Kunden gleichermaßen. Nicht nachvollziehbar ist, dass die Fraktion der FDP dem Handwerk in den Rücken fällt und den interfraktionellen Antrag zur Stärkung der Meisterpflicht abgelehnt hat", so der CSU-Wirtschaftspolitiker abschließend.



