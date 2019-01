WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind in der Woche zum 26. Januar sehr viel mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden, während die Zahl der Bundesbediensteten, die sich arbeitslos meldeten, in der vierten Woche der Haushaltssperre sank. Im Vergleich zur Vorwoche sprang die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 53.000 auf 253.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 200.000 von ursprünglich 199.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 5.000 auf 220.250. In der Woche zum 19. Januar erhielten 1,782 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 69.000.

Der sprunghafte Anstieg der Erstanträge könnte auf mehrere Faktoren zurückgehen, darunter eine kürzere Arbeitswoche aufgrund des Martin-Luther-King-Feiertags. Die Daten der Bundesangestellten fließen nicht in diese Statistik ein, weil sie sich in einem anderen System arbeitslos melden. Es könnte jedoch sein, dass Privatfirmen von dem Shutdown betroffen waren, deren Mitarbeiter sich arbeitslos melden mussten.

Für die Woche, die am 19. Januar endete, beantragten 14.739 Bundesbedienstete erstmalige Leistungen. In der Vorwoche waren es 25.419 Personen.

January 31, 2019

