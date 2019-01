zu Teil 11: Virtuelle Poststellen und SMTP-Proxies

Die Hauptkomponente in einer IT-Infrastruktur zur sicheren E-Mail-Kommunikation ist der E-Mail-Server. Er sendet und empfängt E-Mails, speichert diese und leitet sie weiter. Jeder Nutzer besitzt auf dem E-Mail-Server ein Postfach, in dem eingehende Nachrichten abgelegt werden. Der Zugang geschieht mit Hilfe der Protokolle POP3 oder IMAP (zum Abholen). Zur Sicherheit ist eine Authentifizierung über den Benutzernamen und das Kennwort erforderlich.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt unter einem Link (s. Kasten »Links«) eine Übersicht verschiedener E-Mail-Server zur Verfügung. Für namhafte Produkte wie MS-Exchange 2003/ 2007, Lotus Domino 8, IBM-Postfix gibt es dort Checklisten, um den sicheren Betrieb herzustellen. Auch der E-Mail-Server »Kolab« (Bild 60), der als Groupware-Lösung kostenlos bereitgestellt wird, ist in der Übersicht aufgeführt. Die Software wurde als Open-Source vom BSI in Auftrag gegeben und lässt sich mittlerweile unter Linux und Windows installieren.

Kolab-Clients und -Server verwenden renommierte Standards wie z.B. IMAP (Internet Message Access Protocol zur Bereitstellung eines Netzwerkdateisystems für E-Mails), XML (eXtensible Markup Language als Standarddaten-Austauschformat) oder LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) zur Abfrage und Änderung von Informationen verteilter Verzeichnisdienste. Sie ermöglichen den Datenaustausch zu verschiedenen PIM (Personal Information Manager) zur Organisation und Verwaltung persönlicher Daten wie Kontakte, Termine, Aufgaben und Notiz-Anwendungen.

Zusammenfassung

Für die sichere E-Mail-Kommunikation wird Verschlüsselung und Signierung der E-Mails notwendig. Durch die Verschlüsselung wird erreicht, dass Dritte die Inhalte nicht mitlesen können. Die Vertraulichkeit ...

