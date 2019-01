Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 31. Januar 2019 (Woche 5)/31.01.2019



20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler



Moderation: Clemens Bratzler



Millionenrente für Daimler-Chef Zetsche - ist das gerecht? Daimler-Chef Dieter Zetsche geht im Mai in Ruhestand und erhält ab 2020 eine Betriebsrente von monatlich bis zu 129.000 Euro - umgerechnet 4.246 Euro am Tag. Hat sich Zetsche diese Rekordsumme durch seine hohe Leistung und Verantwortung für tausende Mitarbeiter und Aktionäre verdient? Oder ist bei den heutigen Managerbezügen jedes Maß verloren gegangen? Gast im Studio ist der Gerechtigkeitsforscher Markus Schollmeyer.



Vor Ort beim Gerechtigkeitstest: Reporterin Alexandra Gondorf fragt Bürgerinnern und Bürger, ob sie mit ihrer Rente zufrieden sind und sie für angemessen halten. Dabei geht sie auch der Frage nach, ob sie die Betriebsrente des Daimler-Chefs verhältnismäßig finden.



Ohne Arbeit, ohne Strom, ohne Licht: Nicoleta Mester hat für renommierte Firmen gearbeitet, als Maschinenbauingenieurin, Projektmanagerin, Qualitätskontrolleurin. Die 56-Jährige war ehrenamtliche Polizistin in Karlsruhe und hat eine Tochter großgezogen. In den Ferien flog sie nach Dubai und Ägypten. Dann kam der Absturz: Vor einem Jahr verlor sie erst ihren Job, dann ihr Zuhause. Heute lebt sie in einem Obdachlosenheim in Eningen. Ohne Strom, ohne Licht und mit Schimmel an den Wänden. Wie konnte es soweit kommen?



Tauben-Nöte in Neuried: In Neuried-Ichenheim treiben bis zu 60 Tauben ihr Unwesen und verunreinigen Terrassen, Hofeinfahrten und Fahrräder. Die Anwohner kämpfen seit Jahren mit Krach und Luftgewehren gegen die Vögel. Wer sein Dach taubensicher machen will, zahlt viel Geld an Kammerjäger und treibt die Tauben im Zweifel lediglich aufs Nachbardach. Die um Hilfe gebetenen Behörden fühlen sich nicht zuständig.



Meisterwerk mit Pannen: Die erst vor gut drei Jahren eröffnete Universitätsbibliothek in Freiburg ist schon wieder eine Großbaustelle. Der preisgekrönte 53-Millionen-Bau des Landes gilt als architektonisches Meisterwerk - und ist Gegenstand eines Gerichtsverfahrens: Wer zahlt die Reparaturarbeiten?



Tempolimit - kein Menschenverstand im Nachbarland? Deutschland, Afghanistan und Nordkorea haben eines gemein: In keinem der drei Länder herrscht ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Ein solches ist laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ja auch "gegen jeden Menschenverstand." Sind die Schweizer Nachbarn demnach irre? Denn dort gilt Tempo 120 auf der Autobahn.



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unter www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.



Samstag, 02. Februar 2019 (Woche 6)/31.01.2019



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Gockels next Topmodel Wer darf auf den Laufsteg?



Nur wenige Tage vor der Berliner Fashion Week: Die Vorbereitungen für die große Modenschau der Mainzerin Designerin Anja Gockel im ehrwürdigen Hotel Adlon laufen auf Hochtouren. Doch noch sind nicht alle Models gebucht. Vier Plätze sind noch frei, über 80 Bewerberinnen stehen dafür Schlange. Keine einfache Aufgabe für Anja Gockel, denn innerhalb weniger Augenblicke muss sie einschätzen, wer in ihre Show und in ihre neuste Kollektion passt. Nicht nur hierbei bekommt sie tatkräftige Unterstützung von ihrem Team um Choreographin Nicole Hodolik. Auch am Tag des Catwalks selbst muss ein Rädchen ins andere greifen, bis es heißt: Die Show beginnt.



Die SWR Reportage begleitet die Modedesignerin und ihre Helfer durch die Vorbereitung, die Generalprobe und die hektischen Minuten während der Modenschau: Wird die Show und die neue Kollektion beim Publikum ankommen - und hat Anja Gockel die richtigen Models für den Laufsteg ausgesucht?



Sonntag, 03. Februar 2019 (Woche 6)/31.01.2019



07.00 h: Geändertes Erstsendedatum beachten!



07.00 Menschen unter uns



Der Sohn des Nazis Erstsendung: 10.05.2015 in SWR/SR



18.45 (VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Kurt Beck wird 70



18 Jahre und drei Monate lang war Kurt Beck rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Jetzt wird er 70. Geboren am 5. Februar 1949, lebt er heute noch in seiner pfälzischen Heimat in Steinfeld. Als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung pendelt er zwischen der Pfalz und Berlin. Auch sechs Jahre nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident und einem Schlaganfall ist es ihm immer noch wichtig "nah bei den Menschen" zu sein, sagt er.



"Bekannt im Land" hat Kurt Beck interviewt und mit ihm, seinen Wegbegleitern und Kritikern über seine Jugend in der Pfalz, persönliche Enttäuschungen, politische Niederlagen und seine Erfolge gesprochen. Eine Reportage über einen Menschen mit Ecken und Kanten und einem politischen Lebenslauf, wie es ihn heute kaum noch gibt.



22.05 RP: Flutlicht



Topthema: Was kann der Fußball vom Handball lernen und umgekehrt?



|Studiogast: Pascal Hens (Handball-Weltmeister 2007) und Christian Hock (Sportdirektor SV Wehen-Wiesbaden | Bundesliga: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | Fußball 3. Liga: Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Ulrich Klaus (Präsident DTB) | Moderation: Valeska Homburg



Donnerstag, 07. Februar 2019 (Woche 6)/31.01.2019



18.15 Oma kocht am besten



Rouladen mit Semmelknödel



"Semmelknödel erinnern mich an Zuhause, ich verbinde sie immer mit Heimat", sagt die 21-jährige Juliane. Die Semmelknödel hatte Juliane als kleines Kind stets bei ihrer Oma Eva gegessen. Wenn Juliane heute ihre Oma besucht, erhält sie von ihr immer tiefgefrorene Knödel, damit sie im fernen Darmstadt welche parat hat. Früher sah Juliane ihre Oma fast jeden Tag, sie hat bei ihr gegessen. Heute studiert sie in Darmstadt BWL in einem dualen Studiengang und lebt mit ihrem Freund zusammen, den sie schon aus Kindertagen kennt.



Das Landhotel wurde 20 Jahre lang von Oma Eva geführt. Sie arbeitete dort als Managerin und Köchin. Damals, als Oma Eva zusammen mit ihrem Mann das Hotel eröffnete, hatte das Paar keine Ahnung, wie man ein Hotel betreibt. Der "Ellernhof" läuft bis heute gut. Eine Ausbildung hatte Oma Eva nie absolviert. Sie brachte sich alles selbst bei. "Meine Oma ist eine Powerfrau", sagt Juliane.



Die größte Herausforderung in Julianes Wohnung ist die extrem kleine Küche, in der sie für Oma kochen möchte. Außerdem besitzt sie keinen Fleischklopfer für Rouladen. Aber Juliane weiß sich zu helfen, denn schließlich möchte sie ihrer Oma die perfekte Roulade mit perfekten Semmelknödeln servieren.



Sonntag, 24. Februar 2019 (Woche 9)/31.01.2019



12.15 Expedition in die Heimat



Winter im Schwarzwald Erstsendung: 12.02.2016 in SWR/SR



Moderation: Annette Krause



SWR Moderatorin Annette Krause erkundet die Wiege des Skisports, den winterlichen Schwarzwald rund um den Feldberg. Sie trifft Martin Wangler, den aus der Serie "Die Fallers" bekannten Schauspieler. Er weiht sie in seinem Heimatort Breitnau in die Geheimnisse des alten Kartenspiels "Cego" ein. Bei einem zünftigen Spieleabend erfährt Annette Krause, weshalb dieses Spiel wieder groß im Kommen ist. Mit von der Partie ist auch der Musiker und SWR-Moderator Hansy Vogt. Als Schwarzwaldbotschafter zeigt er ihr die schönsten Geheimplätze seiner Heimat.



Skispringer Sven Hannawald startete seine große Karriere in der Zeit, als er in Hinterzarten lebte. Bei seinem Besuch dort trifft er viele bekannte Gesichter. Die Zipfel-Brüder Thomas, Georg, Peter und Ulrich sind der Region treu geblieben. Etwa 40 deutsche Meistertitel im Skilanglauf haben sie gewonnen. Auch heute noch sind sie auf den Loipen der Feldberg-Region unterwegs.



In Todtnau gibt es den ältesten Skiclub der Welt sowie die längste Ski-Abfahrt Deutschlands. Hier wird jährlich das Hinterwaldrennen ausgetragen. Außerdem finden hier auch immer wieder FIS-Rennen mit den aktuell bekannten Skirennläufern statt. Das Haus der Natur und der Feldberg-Ranger Stefan Büchner sorgen dafür, dass Skisport und Naturlandschaft miteinander im Einklang sind. Der Ranger erklärt, weshalb es besser ist, die Wintertouristen in sein Konzept einzubeziehen.



Ein Auge für die Natur hatten viele Maler, die rund um den Feldberg wirkten. Dazu gehören die Brüder Franz Xaver und Hermann Winterhalter aus Menzenschwand, die vor allem durch Porträts großer Häupter vor etwa zweihundert Jahren bekannt wurden. "Le Petit Salon" ist ein kleines sehenswertes Museum, das an sie erinnert und von einem kleinen Verein betrieben wird.



Donnerstag, 28. Februar 2019 (Woche 9)/31.01.2019



18.15 (VPS 18.14) RP: Die Rezeptsucherin in Unkel



Was dem einen sein Berliner ist, sind dem anderen seine Mutzen. Der SWR schickt die Rezeptsucherin Susanne Nett als pfälzer Fastnachterin nach Unkel an den Mittelrhein - auf der Suche nach dieser Spezialität aus dem rheinischen Karneval.



