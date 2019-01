In Paris gelingt PEUGEOT ein Kunststück im Automarkt. Das hätte kein Amerikaner geschafft, was wir anlässlich der Übernahme von Opel durch PEUGEOT allerdings frühzeitig beschrieben hatten.



PEUGEOT wird damit eine Ausnahme im Rahmen der auf Seite 2 der Actien-Börse (Nr. 05) beschriebenen Konstellation im Europa-Automarkt. Opel wird schrittweise demontiert, Rüsselsheim halbiert und lediglich Eisenach bleibt noch als volle Montageeinheit bestehen. Das Ganze läuft vorsichtig, französisch, und von Stillschweigen in der Politik begleitet. PEUGEOT ist damit gemessen an der Stückzahl der Pkw-Volumenserien der Größte Europas vor VW. Lässt sich daraus eine Sonderchance entwickeln?



Bei 20/21 € reicht dies noch nicht. Mit dem bevorstehenden Bericht setzen wir auf technische Korrektur bis 18/19 € für einen spekulativen Kauf.



