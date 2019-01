Die Gebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben am Donnerstag intakt und so notiert der EUR/USD im Bereich der 1,1500. EUR/USD Gewinne begrenzt durch Fibo Retracement Das Paar wird seit letztem Freitag positiv gehandelt und es konnte im Anschluss an den EZB-induzierten Abverkauf aus dem Bereich des neuen 2019 Tief von 1,1290/85 um rund 200 Pips ...

