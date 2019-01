EnBW kündigt die Einführung eines neuen Tarifs für das Laden von Elektroautos an. Der Energieversorger wird ab 1. März 2019 in seinem gesamten Laderoaming-Netz mit etwa 25.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz kWh-genau abrechnen. Konkret wird es einen Standard-Tarif ohne Grundgebühr geben, bei dem an AC-Ladestationen 39 Cent/kWh und an DC-Ladern 49 Cent/kWh berechnet werden (auch ...

