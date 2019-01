Die türkische Wirtschaft muss derzeit einen Abschwung verkraften. Doch türkische Börsenwerte legen eine Rally hin. Das könnte auch an der Notenbankpolitik liegen.

Nusret Altinbas kann es offenbar selbst kaum glauben. Seit Tagen rechnet der Inhaber der Istanbuler Investmentfirma Alnus Yatirim vor, was sich gerade an der türkischen Börse ereignet. Seit 19 Tagen schließt der wichtigste Börsenindex des Landes BIST100 stets mit einem Plus.

Am Mittwoch schloss der Index mit 104.189 Punkten. Am 3. Januar dieses Jahres zählte er noch 87.399 Punkte. Zu den größten Gewinnern zählen Banken. Der Kurs der türkischen Akbank kletterte im Januar um rund 27 Prozent. Aktien der Garantibank verteuerten sich im selben Zeitraum um rund 18 Prozent.

Der Optimismus an der Börse hängt jedoch noch mit einer anderen Aussicht zusammen: dass sich die Inflation in dem Land endlich verringert. Die nationale Zentralbank hat in diesem Zusammenhang jüngst ein Zeichen gesetzt - und die Hoffnung auf eine längere Aktienrally genährt.

Für das laufende Jahr senkte die Notenbank ihre Inflationsprognose auf 14,6 Prozent von zuvor 15,2 Prozent. Innerhalb der nächsten drei Jahre will sie die Inflation auf unter zehn Prozent drücken. Zum Jahresausklang 2018 war die Teuerung wegen Steuersenkungen und Rabatten kräftiger als erwartet zurückgegangen. Im Dezember lag sie bei 20,3 Prozent, nachdem sie noch im Oktober mit 25 Prozent ein 15-Jahreshoch markiert hatte.

Im Jahr 2020 wolle ...

