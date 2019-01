BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte nach einer aktuellen Berechnung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im vierten Quartal 2018 um 0,1 Prozent gestiegen sein. "Somit läge kein Befund einer technischen Rezession vor, wie mancherorts befürchtet", erklärte das Institut. Darauf lasse die von Eurostat veröffentlichte vorläufige Schnellschätzung für die Wirtschaftsleistung im Euroraum im vierten Quartal schließen, in die auch bislang unveröffentlichte Daten zum deutschen BIP eingeflossen seien.

Nach der Schnellschätzung des europäischen Statistikamtes ist die Wirtschaftsleistung im Euroraum im vierten Quartal um 0,2 Prozent gestiegen. Die Schätzung basiert auf Angaben von 17 Mitgliedstaaten, die 94 Prozent des Euroraum-BIP abdecken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die deutschen Daten zur Berechnung des europäischen BIP vertraulich an Eurostat geliefert. Offiziell legt Deutschland seine BIP-Zahlen für das vierte Quartal erst am 14. Februar vor.

Bereits veröffentlichte Expansionsraten für Frankreich (plus 0,3 Prozent), Italien (minus 0,2 Prozent), Spanien (plus 0,7 Prozent), Belgien (plus 0,3 Prozent) und Österreich (plus 0,2 Prozent), die zusammen über die Hälfte der Wirtschaftsleistung des Euroraums ausmachten, ließen "recht verlässliche Rückschlüsse auf die deutsche BIP-Entwicklung zu", erklärten die IfW-Forscher. Unter der Annahme, dass für die Niederlande ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet worden sei, ergebe sich für das deutsche BIP ein Anstieg um etwa 0,1 Prozent. Damit hätte das deutsche BIP nach den Kieler Berechnungen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent zugelegt.

