Der Aktienkurs bewegte sich in den letzten Stunden über die Ichimoku-Wolke, die sich in der Zukunft gerade wieder ins Positive gewechselt ist. Es kam kürzlich zu einem Death Cross, das Verkaufssignal ist auch im Chartbild gut zu erkennen. Die Standard-Linie rutschte somit noch weiter unter den Kurs der Aktie. Die verzögerte Linie liegt aktuell in der Wolke, aber noch über dem Kurs.

Es geht langsam ins Bärische! (4-Stundenchart)

Die Zukunftswolke hat sich negativ ausgerichtet, der Abstand ...

