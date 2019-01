VEGHEL, Netherlands , Jan. 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem proprieta¨ren Peko-Konzept ko¨nnen IR-Temperatursensoren besonders nahe an Messstellen positioniert werden. So lassen sich industrielle Produktionsprozesse erheblich beschleunigen, obwohl beide Vera¨nderungen die Temperaturen im Umfeld der Sensoren deutlich erho¨hen. Das Peko-Konzept von Exergen Global sorgt fu¨r einen Emissionsgrad so nahe wie mo¨glich bei E = 1 und damit, dass vorgegebene Prozess-Temperaturen innerhalb der Spezifikationen bleiben.



"Exergen Global zeichnet sich weltweit durch sein proprieta¨res Entwicklungskonzept SensoranicsTM aus, das Wa¨rmemanagement, Thermodynamik und Ingenieurskunst vereint. Peko ist ein gutes Beispiel dafu¨r, wie dieser Ansatz fu¨r eine Vielzahl von Industriezweigen ungewo¨hnliche und komplexe Aufgaben beim Thermomanagement einfach und kostengu¨nstig lo¨sen kann", erkla¨rt Bram Stelt, CEO von Exergen Global. "Wa¨rmestrahlung aus der Umgebung der Messstellen und sich a¨ndernde Emissionsgrade sind zwei der schwierigsten Probleme beim Thermomanagement dynamischer Prozesse. Durch die Anwendung von SensoranicsTM geht Exergen Global jedoch weit u¨ber das bloße Angebot einer einfachen IR-Sensorlo¨sung hinaus und bietet statt dessen einen umfassenden Ansatz zur Temperaturmessung!"



Peko-Konzept

Peko umfasst ein Schutzsystem mit einer inneren und a¨ußeren, doppelwandigen Ummantelung aus Aluminium und Edelstahl. Der Sensor ist in die innere Ummantelung integriert. Der a¨ußere Mantel aus Aluminium reflektiert 80 % der Umgebungswa¨rmestrahlung und der innere Mantel aus Edelstahl steuert die restlichen 20 % bei. Das verhindert die Beeinflussung der Messungen durch ungewollte Strahlungseffekte. Zusa¨tzlich leitet ein Gebla¨se ku¨hlende Luft in den Sensorbereich. Die reflektierenden Eigenschaften der Abschirmung reduzieren nicht nur die Einstrahlung von Wa¨rme, sondern erlauben auch ein gro¨ßeres Sichtfeld fu¨r den Sensor. Das ist aus Sicht der Qualita¨tskontrolle a¨ußerst wu¨nschenswert. Der Lu¨fter wird dabei Teil des optischen Systems des Sensors und hilft die Linse sauber zu halten. Das Peko- Konzept beru¨cksichtigt sehr wirksam den Emissionsgrad einer zu messenden Oberfla¨che, der aufgrund von A¨nderungen der Substrateigenschaften und der Umgebungsbedingungen erheblich variieren kann. Die in der Praxis ha¨ufigen und manchmal erheblichen A¨nderungen des Oberfla¨chenemissionsvermo¨gens werden von den meisten herko¨mmlichen IR-Thermometriegera¨ten nicht beru¨cksichtigt, was zu weniger vertrauenswu¨rdigen Temperaturmessungen fu¨hrt. Das Peko-Konzept behebt dieses Problem mit seinem kundenspezifisch angefertigten konischen Reflektor, der Sto¨rstrahlung aus der Umgebung auf die zu messende Oberfla¨che verhindert und nur die dort emittierte Strahlung zum IR-Sensor leitet. Der Vorteil: Durch Verringerung der Umgebungseinflu¨sse und der Auswirkungen schwankender Emissionsgrade reduziert der konische Reflektor von Exergen Temperatur-Messfehler um etwa den Faktor zehn.

U¨ber die Exergen Corporation und Exergen Global

Die Exergen Corporation, das fu¨hrende Unternehmen im Bereich beru¨hrungsloser Temperatur- Messtechnologien fu¨r industrielle und medizinische Anwendungen, liefert nicht-invasive Temperaturmessgera¨te zu niedrigeren Kosten, mit ho¨herer Genauigkeit, weniger Prozessbeeinflussung und ho¨herer Zuverla¨ssigkeit als bisher mo¨glich. Durch sein preisgekro¨ntes Arterien-Thermometer ist Exergen sowohl im Gesundheitswesen als auch im Endverbrauchermarkt bekannt. Das Unternehmen wurde von dem Harvard-Forscher Dr. Francesco Pompei gegru¨ndet, der u¨ber 70 Patente ha¨lt. Die Exergen Corporation hat ihren Sitz in Watertown, Massachusetts, USA. Exergen Global ist als Tochterunternehmen der Exergen Corporation ein weltweit agierender Anbieter von Lo¨sungen fu¨r industrielle Anwendungen der beru¨hrungslos arbeitenden Infrarot-Sensorik. In 2015 hat das Unternehmen den Global Frost & Sullivan Entrepreneurial Company of the Year Award gewonnen.).

