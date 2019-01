Kriminelle wuschen jahrelang Milliarden über Konten europäischer Banken. Teilweise floss das Geld über die Deutsche Bank. Eine Spur führt zu Viktor Janukowitsch, dem ehemaligen Präsidenten der Ukraine.

Wie eine Hochburg des internationalen Verbrechens sieht North Harrow nicht aus. Der Vorort im äußersten Nordwesten von London wirkt eher verschlafen. Der Bahnhof ist mitten am Tag fast leer. Gegenüber liegt ein kleiner Bürokomplex. Auch hier ist es ruhig.

Dreistöckige Häuser reihen sich aneinander, in denen Anwälte und Versicherungen Büros gemietet haben. In einem davon hatte eine Gesellschaft namens Lantana Trade ihren Hauptsitz - eine Firma, die ebenso unauffällig schien wie ihre Umgebung. Der Pförtner des Gebäudes hat den Namen noch nie gehört. Er schaut in seine Unterlagen und meint, dass die Gesellschaft hier vermutlich nur registriert war. Auf dem Papier. "Die waren nicht wirklich hier", sagt er.

Eine Firma, die keiner kennt, die keine Geschichte hat, deren Eigentümer, Manager und Geschäftszweck nebulös bleiben - Lantana ist so etwas wie der Prototyp einer perfekten Fassade für ein kriminelles Netzwerk. Hinter so einer unauffälligen Oberfläche hat sich der wohl größte Geldwäscheskandal aller Zeiten zugetragen, der neben der dänischen Danske Bank auch die Deutsche Bank erreicht hat. Als habe das Geldhaus derzeit nicht schon genügend Probleme.

Was der Deutschen Bank konkret droht, lässt sich derzeit kaum abschätzen. Für Unruhe in Frankfurt sorgt vor allem, dass sich auch US-Behörden für die Rolle des Instituts in dem Skandal interessieren. Sollte sich herausstellen, dass die Kontrollen lückenhaft waren, ist eine erneut hohe Geldstrafe möglich. Die aber kann sich die ohnehin lädierte Bank nur schwer leisten. Ein Netzwerk von Kriminellen - oder zumindest äußerst zweifelhafter Personen - hatte reihenweise Firmen wie Lantana angemeldet, vor allem in Großbritannien. Diese Firmen unterhielten Konten, unter anderem bei der Niederlassung der Danske Bank im estnischen Tallinn, über die Geld gewaschen werden sollte. Sollte das Geld in die USA, brauchte die Danske jedoch einen Partner, weil sie dort selbst keine Niederlassung hat. Die Transfers liefen dann vor allem über die Deutsche Bank.

Alarm bleibt aus

Zahlungen über 150 Milliarden Euro sollen so zwischen 2007 und 2015 von Estland aus durch die Systeme der Bank geflossen sein, von denen der Großteil heute als verdächtig gilt. Obwohl es früh Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gab, funktionierte das Modell, ohne dass die Alarmsysteme der Banken reagierten.

Transaktionen über 150 Milliarden Euro sind für die Deutsche Bank nicht wirklich viel, wickelt sie doch täglich weltweit Zahlungen über 450 Milliarden Euro für ihre Kunden ab. Ist sie dabei für andere Banken aktiv, hat sie nur eingeschränkte Informationen über Sender und Empfänger der Transaktionen. Es sei deshalb primär die Aufgabe der Danske Bank gewesen, die Kunden zu prüfen, heißt es bei der Deutschen Bank.

Aber hätten die verdächtigen Zahlungen nicht trotzdem früher auffallen müssen? Erst im Sommer 2015 alarmierten Vertreter der Deutschen Bank das Danske-Management, weil sie über Unregelmäßigkeiten gestolpert waren. Daraufhin übermittelte die Danske der Deutschen die Namen von 30 Kunden, die größere Dollar-Zahlungen über Estland abwickelten. Bei einer stichprobenartigen Untersuchung von zehn dieser Kunden kam das Frankfurter Institut zu dem Schluss, dass es nur bei einem einzigen von ihnen keinen Anlass zu Bedenken gab.

Im Umfeld der Deutschen heißt es, dass es schon Monate vorher erste Hinweise auf verdächtige Aktivitäten gab. Ein Insider berichtet, dass die Beziehung nach Tallinn intern bereits 2014 kritisch gesehen wurde. Das Management der Danske Bank stufte die Frankfurter Intervention vom Sommer 2015 damals als "spät, aber Ernst zu nehmend" ein, weil das Institut in Estland einen wirklich "schweren Fall" habe, in dem "alle Verteidigungslinien versagt haben". Die Erkenntnis kam reichlich spät.

Laxe Kontrolle

Schon die Namen der Firmen, die Millionen über ihre Bankkonten transferierten, hätten die Alarmglocken schrillen lassen müssen. Nach Recherchen der WirtschaftsWoche könnte ein Teil des Geldes bei zweifelhaften Personen aus der Ukraine gelandet sein. Lantana gehörte, das lässt sich aus Handelsregisterauszügen und Gerichtsurteilen schließen, zu einem Firmennetzwerk, das sich bis zu Viktor Janukowitsch zurück verfolgen lässt. Dem ehemaligen Präsidenten der Ukraine und seinen Verbündeten wird vorgeworfen, die Staatskasse seines Landes um Milliarden Euro geplündert zu haben.

Vor allem aber hätte der Danske und anderen Banken bekannt sein müssen, dass es sich bei Lantana und den anderen Tarnfirmen um verdächtige Unternehmen handelte. Mindestens. Einige Firmen und Personen, die zum selben Netzwerk wie Lantana gehörten, waren bereits vor zehn Jahren in allerlei zweifelhafte Geschäfte und gerichtlich festgestellte Straftaten verwickelt gewesen.

Dass sie danach dennoch jahrelang Konten eröffnen und Millionen verschieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...