Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bereits zum 21. Mal ist L'Oréal Paris offizieller Partner der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Kosmetikmarke freut sich dieses Jahr Hollywoodstar Andie MacDowell als Stargast bei der Berlinale begrüßen zu dürfen. Die erfolgreiche Schauspielerin und internationale Markenbotschafterin wird für diesen Anlass aus den USA anreisen und zusammen mit ihren deutschen Kolleginnen, Heike Makatsch und Iris Berben L'Oréal Paris bei der Eröffnung auf dem Roten Teppich vertreten. Neben Red Carpet Stylings und großen Red Carpet Auftritten sorgt die weltweit führende Kosmetikmarke für besondere Highlights:



Spotlights on: L'Oréal Paris eröffnet vom 08. bis 16. Februar unter dem Hashtag parismeetsberlin ein Pop-up Café: das Worth it! CAFÉ in der Uhlandstraße 12-13, 10719 Berlin.



Neben einem integrierten L'Oréal Paris Shop und der Präsentation angesagter Beauty-Neuheiten wird es in dem Café im Neptune Design Center in Berlin-Charlottenburg zudem köstliche Torten und Kaffeespezialitäten geben. Die passionierte Cake-Designerin Charlotte Wachsmuth, auch bekannt unter "Lottas Torten", sorgt für einzigartige Tortenkreationen à la Parisienne. Konsumenten kommen u.a. in den Genuss der eigens kreierten Torten der L'Oréal Paris Stars. Ein weiteres Highlight: ein Cupcake ATM, der auf Wunsch köstliche, bunte Cupcakes kreiert.



Außerdem im Café zu Gast: die inspirierenden Women of Worth - Iris Berben, Heike Makatsch, Lena Meyer-Landrut und Stefanie Giesinger, die das CAFÉ u.a. mit einer Lesung, einem Talk und einem Konzert füllen werden.



8. Februar - Eröffnung des Worth it! CAFÉ by L'Oréal Paris mit Stefanie Giesinger und Lena Meyer-Landrut



9. Februar - Talkrunde mit Stefanie Giesinger zum Thema Women of Worth, Mut und Selbstmotivation



11. & 12. Februar - Make-up Workshops mit der internationalen Make-up Artist Val Garland und der nationalen Make-up Artist Miriam Jacks



11. Februar - Konzert mit Lena Meyer-Landrut



12. Februar - Lesung mit Iris Berben zum Thema Female Empowerment



Konsumenten können sich über folgenden Link zu den oben genannten Events anmelden: https://lounge.loreal-paris.de/berlinale/



Glanz und Glamour verspricht auch die diesjährige limitierte Berlinale Edition. Der legendäre COLOR RICHE LIPPENSTIFT und die beliebte VOLUME MILLION LASHES Mascara im rot-goldenen Berlinale-Gewand dürfen in keiner Handtasche fehlen. Die schwarze Mascara sorgt dank ihrer innovativen Bürste für präzise, voluminöse Wimpern und einen Augenaufschlag à la Hollywood. Der COLOR RICHE Lippenstift in der Nuance Cherry Crystal garantiert makellosen Halt und macht die Lippen zum absoluten Hingucker.



OTS: L'Oréal Paris newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73372 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73372.rss2



Pressekontakt: Pressestelle L'Oréal Paris Deutschland



Heike Leder - Heike.Leder@Loreal.com Meltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.com Marie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.com