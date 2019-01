Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Scaled Agile, Inc., das Unternehmen hinter dem weltweit führenden Framework für Enterprise Agility, gab heute bekannt, dass ab sofort die Registrierung für das 2019 European SAFe Summit, das vom 7. bis 10. Mai im World Forum in Den Haag stattfinden wird, möglich ist. Die viertägige Veranstaltung ist das größte europäische Treffen, bei dem ausschließlich das Scaled Agile Framework® (SAFe) und seine praxisbezogene Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.



Das zweite jährliche European SAFe Summit ist eine Veranstaltung, die all denjenigen offen steht, die sich mit SAFe beschäftigen: Anwender, Ausbilder, Berater, Partner von Scaled Agile und Unternehmensführer. Die Veranstaltung umfasst zwei Tage, die an den Bedürfnissen der Partnerunternehmen ausgerichtet sind sowie die zweitägige Hauptkonferenz. Für Teilnehmende gibt es viele Gelegenheiten zur Weiterbildung, zum Wissensaustausch sowie zum Networking. Außerdem können sie Kontakte mit Vordenkern und Meinungsbildnern knüpfen und selbst erleben, wie Unternehmen SAFe bereits nutzen, um für ihre Kunden Wert zu schaffen.



Das European SAFe Summit 2019 besteht aus drei Hauptveranstaltungen:



7.-8. Mai, Leistungssteigerung für Partner



Die zweitägige Hauptkonferenz umfasst branchenführende Keynotes, über 20 technische Sitzungen, Blitzvorträge und zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten. Die Teilnehmer können dort neue und effektive Strategien zur Steigerung des Kundennutzens erlernen. Zudem erhalten sie Einblicke, wie einige der größten europäischen Unternehmen SAFe nutzen, um ihre Qualität zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und das Engagement ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Zu den Konferenz-Tracks gehören:



- Lean-Agile Leadership - Agilität für Team und Technik - DevOps und Release on Demand - Unternehmenslösungen und Lean Systems Engineering - Lean Portfolio Management



Für Teilnehmer, die Beratung, Training oder Plattformlösungen suchen, stellen Partner von Scaled Agile während der Hauptkonferenz aus. So wird das Summit zum einzigen Ort in Europa, an dem ausschließlich Interessenten von SAFe auf die entsprechenden SAFe-Anbieter treffen können.



Die Registrierung ist unter folgendem Link möglich: europe.safesummit.com.



Informationen zu Scaled Agile, Inc. (SAI):



Scaled Agile, Inc. ist das das Unternehmen hinter dem weltweit führenden Framework für Enterprise Agility SAFe®. Scaled Agile hilft Unternehmen dabei, verbesserte Systeme zu entwickeln, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu erhöhen und die Geschäftsergebnisse zu steigern. Dies geschieht durch Training, Zertifizierung, ein weltweites Partnernetzwerk und eine stetig wachsende Community bestehend aus 400.000 geschulten Fachkräften. Scaled Agile ist aktives Mitglied der weltweiten philanthropischen und gemeinnützigen Wirtschaftsbewegung Pledge 1%. Weitere Informationen zu Scaled Agile und SAFe erhalten Sie unter scaledagile.com und scaledagileframework.com.



