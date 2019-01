BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach zusätzlichen Bundesmitteln für den Kohleausstieg in einem Interview eine Absage erteilt. Die Kosten des Ausstiegs, die die Kohlekommission auf 40 Milliarden Euro beziffert hatte, halte Scholz für eine "plausible Annahme", schrieb das Handelsblatt. Die Summe müsse allerdings aus den laufenden Etats der Bundesministerien geleistet werden. "In den Haushalten haben wir hohe Investitionsmittel vorgesehen, die sich beispielsweise in den Etats des Verkehrs-, des Wirtschafts-, des Wissenschafts- oder des Bauministeriums befinden", sagte Scholz der Zeitung.

Vor dem Hintergrund eines Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder am Donnerstagabend sagte er, auch den Länderchefs sei es wichtig, "dass die Vorhaben vor allem aus den vorhandenen Budgets des Bundeshaushalts finanziert werden". Scholz wandte sich gegen den Vorschlag der Kohlekommission, den Bau neuer Gaskraftwerke staatlich zu fördern. Staatliche Unterstützung werde es vor allem für die Forschung geben müssen, etwa um die Grundlagen für die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger zu schaffen.

Auf die Frage, ob angesichts der Kosten des Kohleausstiegs neue Schulden oder höhere Steuern notwendig sind, antwortete Scholz: "Nein. Wir werden unverändert das Ziel verfolgen, Jahr für Jahr einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren und keine neuen Schulden aufzunehmen." Zudem verteidigte er seinen Vorstoß zur Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent, den er mit einer kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags verknüpfte. "Wenn es nach der SPD gegangen wäre, hätten wir den Soli perspektivisch komplett abgeschafft, für die Gegenfinanzierung aber unter anderem den Steuersatz für sehr hohe Einkommen moderat angehoben um drei Punkte", sagte Scholz.

January 31, 2019

