BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten der Braunkohleländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wächst bei anderen Regierungschefs offenbar die Sorge, dass ihre Bundesländer bei der Kompensation für den Kohleausstieg zu kurz kommen könnten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, wiesen Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vizeministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in einem Brief an Merkel darauf hin, dass auch die im Kohlekompromiss vorgesehene Stilllegung von Steinkohlekraftwerken schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Regionen haben könnte.

"Das Saarland, das auf eine mehrere Jahrhunderte umfassende Historie in Sachen Steinkohleförderung und -verstromung zurückblicken kann, ist mit einer überdurchschnittlich hohen Kraftwerksleistung betroffen", heißt es demnach in dem Schreiben. Rehlinger und Hans forderten den schnellen Dialog mit der Bundesregierung und regten ein eigenes Spitzengespräch dazu an. "Wir werden gegenüber der Bundesregierung konkrete Strukturhilfen für unser Bundesland einfordern", sagte Rehlinger dem RND. Das könnten kurzfristige Finanzhilfen sein, bessere Verkehrsanbindungen, aber auch zum Beispiel der Aufbau eines deutsch-französischen Zentrums für künstliche Intelligenz.

Unterdessen sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) dem Bayerischen Rundfunk, nötig sei nicht nur Geld vom Bund, sondern zum Beispiel auch eine Investorenkonferenz. Im Bereich der Energie hätten die Menschen in der Region "riesengroße Kompetenzen", und Investoren könnten sich dann dort engagieren. Die Region biete riesige Chancen. Das betreffe die Erneuerbaren Energien ebenso wie die Energiespeicherung und die fossile Energie.

January 31, 2019

