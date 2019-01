Mainz (ots) -



In drei neuen Folgen "Terra X: Faszination Erde" entdeckt Dirk Steffens im Februar spannende Naturphänomene in den Weiten Kanadas, Südafrikas und auf den Seychellen. Die Filme sind vom 3. Februar 2019 an, sonntags 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.



Mehr als nur schöne Landschaften und wilde Bären: In der Folge "Kanada - Schatz der Kälte" (Sonntag, 3. Februar 2019) beobachtet Dirk Steffens in einer eisigen Region die größte Schlangenansammlung der Welt. Der Moderator folgt Karibuherden, deren legendäre Wanderung über Tausende Kilometer noch immer ein Rätsel ist. Und er entdeckt in Kanada den Ursprung eines Wüstentiers, des Kamels. Noch einem weiteren Umstand geht Dirk Steffens auf den Grund: Durch das Schmelzen des arktischen Eises wird die Bergung von Eisdiamanten schwieriger, gleichzeitig eröffnen sich neue Wege für die Jagd nach Bodenschätzen. Und das bleibt nicht ohne Folgen.



In "Südafrika - Überlebenskampf zwischen den Ozeanen" (Sonntag, 10. Februar 2019) begleitet Dirk Steffens Forscher zu Erdmännchen-Kolonien, deren komplexe Sozialstruktur ihr Überleben sichert. Für den Artenschutz der Nashörner wagt er sich in ein waghalsiges Training mit Wildhütern. Und vor der Küste zeigt der Moderator, wo die gewaltigen Meeresströmungen des Atlantischen und des Indischen Ozeans aufeinander treffen. Vögel und Meerestiere warten auf das regelmäßig wiederkehrende "große Fressen" vor der Küste. Der Rhythmus der Strömungen entscheidet über Leben und Tod im Süden Afrikas.



Eine biologische Sensation, die Seychellenpalme, entdeckt Dirk Steffens in "Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze" (Sonntag, 17. Februar 2019). Er reist zu dem größten Korallenatoll im Indischen Ozean, dem Aldabra-Atoll, wo in völliger Abgeschiedenheit die größte Kolonie von Riesenschildkröten lebt. Die besondere Geschichte der Seychellen hat inmitten des Ozeans eine Natur bewahrt, die es nirgends sonst gibt. Doch die Reichtümer sind in Gefahr: Dirk Steffens erkundet Korallenriffe, die vom Klimawandel bedroht sind, und begibt sich auf die Spur von Haien, die durch Bejagung fast ausgerottet wurden.



