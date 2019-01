Property News

31. Januar 2019

PSP Swiss Property aktiv beim Kauf und Verkauf von Immobilien

Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung hat PSP Swiss Property neun Immobilien gekauft und deren drei verkauft.

Mit einem Wertanteil von 4% war die Region Bern im Portfolio von PSP Swiss Property bis anhin untervertreten. Der Immobilienmarkt Bern zeichnet sich durch ein hohes Mass an Stabilität aus - ein Faktor, dem PSP Swiss Property besondere Bedeutung zumisst. Aus diesem Grund baut das Unternehmen seine Präsenz in der Hauptstadt aus.

Rückwirkend per 1. Januar 2019 wurden für CHF 48 Mio. an bester Lage in Bern, in unmittelbarer Nähe des Bundeshauses, drei Liegenschaften (Bärenplatz 9, 11 und 27 sowie Käfiggässchen 10, 22, 26) erworben. Insgesamt verfügen diese Immobilien über eine Nutzfläche von rund 3'500 m2, hauptsächlich für Büros und Gastronomie. PSP Swiss Property wird diese drei Liegenschaften mittelfristig sanieren und modernisieren, um die Rendite nachhaltig zu verbessern. Ebenfalls rückwirkend per 1. Januar 2019 wurde das sogenannte "Carba-Portfolio" in Bern-Liebefeld zum Wert von CHF 180.5 Mio. übernommen. Das mittels Share Deal erworbene Portfolio besteht aus sechs Immobilien mit rund 36'000 m2 Nutzfläche; es bietet moderne und repräsentative Räume für Büros und Dienstleistungen sowie attraktive Gewerbeflächen. Das "Carba-Portfolio" ist praktisch voll vermietet und generiert eine Brutto-Rendite von 3.9%. Die erwähnten Käufe werden 2019 zusätzliche Mieteinnahmen von insgesamt CHF 7.7 Mio. generieren.

Umgekehrt wurde die Liegenschaft an der Bernerstrasse Süd 167/169 in Zürich für CHF 31 Mio. verkauft. Ferner wurde gegen das Dekret des Grossen Rats des Kantons Freiburg vom 14. Dezember 2018 zum Erwerb der Liegenschaft an der Route des Arsenaux 41 in Fribourg kein Referendum ergriffen. Der Verkauf dieser Liegenschaft für CHF 30 Mio. wird voraussichtlich im Februar 2019 vollzogen. Durch die Verkäufe der beiden Liegenschaften in Zürich und Fribourg werden 2019 (gegenüber 2018) insgesamt CHF 2.8 Mio. Mieteinnahmen wegfallen.

PSP Swiss Property wird, wie üblich, im Rahmen der FY18-Publikation am 26. Februar 2019 eine Leerstandsprognose per Ende 2019 sowie eine Ebitda-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 mitteilen.

Schliesslich hat PSP Swiss Property per 16. Januar 2019 die letzte Eigentumswohnung auf dem Löwenbräu-Areal in Zürich für CHF 5.6 Mio. verkauft.

Eine der sechs Carba-Liegenschaften

