Die Aktie von Borussia Dortmund steckt noch immer in der Korrektur fest, die nach dem Hoch vom 12. November bei 10,29 Euro begonnen hat. Sie hat den Kurs bis zum 10. Dezember auf 7,71 Euro zurückfallen lassen. In diesem Bereich konnte der Verkaufsdruck gestoppt und die Aktie in eine Seitwärtsbewegung umgeleitet werden.

Der Jahresauftakt verlief bullisch, sodass der Kurs in nur wenigen Tagen wieder bis auf 9,13 Euro ansteigen konnte. Die zweite Hälfte des Januars war allerdings wieder von einer ... (Dr. Bernd Heim)

