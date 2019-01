Im Oktober fiel die Volkswagen-Aktie auf ein Tief bei 131,44 Euro zurück und stieg von dort aus in einem steilen Aufwärtstrend wieder bis auf 159,98 Euro an. Am 2. November wurde ein Zwischenhoch gebildet. Es stellt den Ausgangspunkt eines Abwärtstrends dar, an dem die Aktie in den letzten Monaten immer wieder gescheitert ist. So auch in der Vorwoche, als der Kurs die Marke von 152,00 Euro kurzzeitig überwinden konnte und anschließend wieder zurückfiel.

Zwar verläuft der Rücklauf momentan noch ...

