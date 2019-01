Kongsberg EM 124 mit Nutzung für die präzise Kartierung produziert

Tiefseemessung zur Kartierung des Grabens von Puerto Rico für

tiefsten menschlichen Solo-Tauchgang



Horten, Norwegen (ots/PRNewswire) - Kongsberg Maritime hat heute

bekannt gegeben, dass das Sonar EM 124 an Bord der DSSV Pressure Drop

eine entscheidende Rolle beim tiefsten menschlichen Solo-Tauchgang

gespielt hat, der von der Five Deeps Expedition absolviert wurde.

Victor Vescovo, Gründer der Expedition und Pilot des Unterseebootes,

erreichte nach einer präzisen Kartierung des Seebodens durch EM 124

in seinem privaten Unterseeboot Limiting Factor den Grund des Grabens

von Puerto Rico mit einer Tiefe von 8.376 m.



Das Kongsberg EM 124, das im Jahr 2018 herauskam, ist die fünfte

Generation einer Palette neuer Mehrstrahlsysteme von Kongsberg

Maritime und Nachfolger des höchst erfolgreichen EM 122, das

praktisch den Standard im Bereich der Mehrstrahlsysteme für die

Tiefsee setzte. Es handelt sich um ein modernes, modulares

Mehrstrahl-Echolot, das Kartierung des Meeresbodens von seichten

Gewässern bis zur vollständigen Tiefe des Ozeans (11.000 m) mit

unerreichter Schwadabdeckung und hoher Auflösung durchführt. Es

verfügt über eine umfassende Ausstattung mit Funktionen, darunter

simultane Erfassung von Bildern des Meeresbodens und von

Wassersäulen. Diese Kapazitäten sparen bei Planung, Durchführung und

Analyse einer Mission Zeit und sorgen für mehr Effizienz. Die

Elektronik mit geringem Rauschen ist kompakt und flexibel im Design

für einfache Installation und Integration in Wasserfahrzeuge aller

Größen.



"Dies war die allererste Auslieferung eines EM 124 und sie hat

sich bereits mit fantastischen Ergebnissen als Erfolg bewiesen",

sagte Chris Hancock, Vizepräsident für den Vertrieb bei Kongsberg

Underwater Technology. "Die Leiter der Five Deeps Expedition und die

Besatzung der DSSV Pressure Drop haben in den Phasen der

Auftraggebung und Installation des Projektes wunderbar mit uns

zusammengearbeitet. Unser technisches Expertenteam konnte die

Systemleistung optimieren und kurz vor dem angesetzten Tauchgang im

Graben von Puerto Rico erfolgreich Tests der Seegängigkeit

abschließen. Wir werden im Lauf der nächsten 12 Monate weiterhin

zusammenarbeiten und die Expedition durch unseren

Mapping-Cloud-Dienst aus der Ferne unterstützen."



"Der EM 124 ist vermutlich das modernste Unterwassersonar, das

derzeit auf einem zivilen Wasserfahrzeug installiert ist", sagte

Victor Vescovo. "Es hat digitale 3D-Renderings des Meeresbodens

produziert, die dazu benutzt wurden, den tiefsten Punkt des Grabens

zu finden und zu bestätigen, was letztlich den Ort des Tauchganges

festlegte. Dies war für den Erfolg unserer Mission entscheidend."



Die Five Deeps Expedition ist die erste bemannte Expedition in

einem Tauchfahrzeug mit kommerzieller Zertifizierung, die bis Ende

des Jahres 2019 versuchen wird, die tiefsten Punkte der fünf Ozeane

zu erreichen. Die Reise wird 40.000 nautische Meilen (74.000 km)

abdecken und das Tauchfahrzeug wird mindestens 72.000 m (236.220 Fuß)

Wasser durchtauchen.



Weitere Informationen über die Expedition erhalten Sie unter

www.fivedeeps.com.



Informationen zu Kongsberg Maritime



Kongsberg Maritime ist weltweit der Anbieter des Vertrauens von

hydroakustischer Technik für eine ganze Palette von Anwendungen unter

Wasser für Wissenschaft, Marine und Öl- und Gasbranche auf See.

Kongsberg Maritime bietet zudem eine komplette Reihe autonomer

Unterwasserfahrzeuge, unbemannter Überwasserfahrzeuge, von

Marinesonaren sowie Infrastruktur und Sensoren für Anwendungen der

Wissenschaft unter Wasser und maritime Kommunikation an.



Informationen zu Kongsberg Underwater Technology Inc.



Kongsberg Underwater Technology Inc. (KUTI), eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hydroid Inc., unterstützt

die US-Regierung, führende Forschungsinstitute und kommerzielle

Vermessungsfirmen mit schlüsselfertigen Produkten der Technik auf

See. Zudem ist das Unternehmen Entwickler, Hersteller, Vermarkter und

Wartungsfirma des AUV-Systems Seaglider®.



Hydroid Inc. ein Tochterunternehmen von Kongsberg Maritime, ist in

den USA ansässig und Hersteller hoch entwickelter AUVs (unbemannte

Unterwasserfahrzeuge, Autonomous Underwater Vehicle), die weltweit

höchstes Vertrauen genießen. REMUS-AUVs stehen für die

fortschrittlichsten, vielfältigsten und praxistauglichsten AUVs und

AUV-Supportsysteme der Welt.



Medienkontakt

Helge Uhlen

+47 9920 3987

helge.uhlen@km.kongsberg.com



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/815847/The_Kongsberg_Maritime_EM.jpg



Originaltext: Kongsberg Maritime

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100066939

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100066939.rss2