Der Handelskonzern Metro ist Kreisen zufolge bereit, einen Mehrheitsanteil an seinem China-Geschäft an lokale Bieter zu verkaufen. Dabei könne es auch um einen Anteil von bis zu 80 Prozent gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Berufung auf Insider. Es werde damit gerechnet, dass ein Verkauf im Februar oder März über die Bühne gehen könne.

Die tatsächliche Höhe des Anteils hänge vom möglichen Angebot ab, hieß es weiter. Bei den Gesprächen gehe es auch um die Metro-Immobilien in China, berichtet Bloomberg weiter. Metros Cash & Carry Geschäft besitzt 95 Märkte in China und erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro. Ein Metro-Sprecher sagte dazu auf Anfrage von Bloomberg, man sei in einer frühen Phase, sich in China nach neuen strategischen Partnern um zuschauen. Anleger feierten schon einmal etwas vor: Der Metrokurs legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um gut ein Prozent zu.

Metro kämpft im Moment an vielen Fronten, unter anderem mit Problemen in Russland auf dem dortigen Markt. Zudem will sich der Konzern von seiner Supermarkt-Tochter Real trennen. Der Metro-Konzern will sich künftig ganz auf den Großhandel konzentrieren, der vor allem in Osteuropa und Asien wächst./stk/he

