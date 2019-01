Zürich (ots) - Das Schweizer Fintech Numbrs baut sein Produktsortiment für App-Nutzer mit dem Versicherungspaket Numbrs Care aus. Numbrs Nutzer können ab sofort unkompliziert leistungsstarke Versicherungslösungen binnen weniger Augenblicke abschließen, komplett papierlos und ausschließlich über das Smartphone. Das Versicherungspaket Numbrs Care umfasst in der Anfangsphase eine Bündelung unterschiedlicher Assistance-Leistungen des Partnerunternehmens AXA.



Numbrs Care versichert gegen unvorhersehbare Unglücksfälle im Alltag. Das exklusiv via Numbrs erhältliche Angebot bündelt acht verschiedene Versicherungen in einem Produktpaket. Dazu gehören u.a. eine Best-Price-Garantie, eine Reiserücktrittsversicherung, eine Elektronikversicherung, eine Geldautomatenraub-Versicherung und ein Schutzbrief für den Online Handel. Das angebotene Versicherungspaket wird im laufenden Jahr durch zusätzliche Funktionen und Services der AXA noch einmal erweitert. Numbrs Care kann für monatlich 5.99 Euro als Abonnement erworben werden und ist monatlich kündbar.



Mit zwei Millionen Downloads und 1,5 Millionen verwalteten Bankkonten ist Numbrs eine der bekanntesten und meistgenutzten Banking-Apps in Deutschland. Seit Ende 2017 können Nutzer der Numbrs App über den Money Store Finanzprodukte führender Banken und Versicherungen papierlos und mobil beantragen und erwerben. Der Money Store ist eine unabhängige Vertriebsplattform für Finanzprodukte und als Funktion innerhalb der Numbrs App verfügbar. Zu den Vertriebspartnern gehörten u.a die Postbank, die Barclaycard, die Santander Consumer Bank und die Wüstenrot Bank.



