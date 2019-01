Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe oder Greenpeace sind zu mächtigen Gegenspielern von Politik und Industrie geworden. Nun startet der Gegenangriff. Es geht um Geld - und die Deutungshoheit über das Gute.

Der Widerstand gegen das vermeintlich Gute, Schöne und Wahre versteckt sich in einem Berliner Hinterhof in der Nähe vom Alexanderplatz. Draußen, an der Tür, nur ein kleines Schild, man könnte es fast übersehen: "Prometheus - Das Freiheitsinstitut" steht darauf.

Drinnen, in der zum Büro umgebauten Erdgeschosswohnung mit hellem Parkett und feuchten Wänden, sitzen Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter, und Clemens Schneider vor Tassen mit schwarzem Kaffee an einem Tisch. An der Wand hängen als Porträts ihre liberalen Hausgötter: Karl Popper, Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises. Schäffler ist Geschäftsführer, Schneider nennt sich "Managing Director", außerdem gibt es noch einen Mitarbeiter mit einer halben Stelle und viele Praktikanten. Einen haben sie gerade zum Einkaufen geschickt, die Kaffeesahne ist alle.

Ihr Institut soll ein Thinktank sein. Vor allem aber: ein Wellenbrecher des linken Mainstreams, der in ihren Augen einen allzu mächtigen Staat mit vielen Eingriffen in die persönliche Freiheit der Bürger will. Prometheus dagegen vertrete Werte wie Selbstverantwortung und Unternehmertum. Weil das Institut allerdings finanziell klamm ist, dringt es bislang kaum durch.

Doch jetzt starten Schäffler und Schneider eine Kampagne, von der sie glauben, dass sie zünden wird. Eine Art Wikipedia über Nichtregierungsorganisationen, die sich in Anlehnung an ihre englische Bezeichnung NGOs nennen. Die Internetseite geht gerade online unter ngo.observer. Hier listen die Prometheus-Leute NGOs auf, die in der Öffentlichkeit zwar meist einen guten Ruf haben, ihnen aber negativ auffallen: Attac oder die Deutsche Umwelthilfe (DUH), Foodwatch, Greenpeace und Peta. Die Guten, Moralischen, Besserwisser eben, von denen Schäffler und Schneider überzeugt sind, dass ihre eigentlichen Beweggründe viel profaner sind. Und dass ihre Macht beschnitten gehört.

Die Internetseite soll die Geschichte, die Geldgeber und die Kritik an den Organisationen dokumentieren und bündeln. Schneider sagt: "NGOs genießen großes Vertrauen in der Bevölkerung, haben einen Nimbus als selbstlose und konstruktive Helfer." Doch dieser Nimbus sei in einigen Fällen unberechtigt.

Der Zeitpunkt für die Beobachtungsplattform kann jedenfalls kaum besser sein. NGOs sind zu mächtigen Gegenspielern von Politik und Industrie aufgestiegen. Sie modellieren das Land nach ihren Vorstellungen und sind dabei bemerkenswert erfolgreich.Jüngste Errungenschaften sind die Dieselfahrverbotszonen in immer mehr Städten, der Rodungsstopp gegen den Energieriesen RWE im Hambacher Forst oder das gescheiterte transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Immer wieder gelingt es NGOs, ihre Vorstellungen von einer besseren Welt auch gegen massive Widerstände in Wirtschaft und Politik durchzusetzen. Die Transformation geht dabei von Organisationen aus, die, gemessen an der Zahl ihrer Mitglieder, nur einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen und - wären sie politische Parteien - fast alle in die Kategorie von Splittergruppen fallen würden. Doch sie schaffen es, den altehrwürdigen Parteien, demokratisch gewählten Parlamentariern, der Regierung, den Konzernen und letztlich der Bevölkerung die Agenda zu diktieren. Wer so viel Einfluss hat, macht sich Feinde.

Nun schlägt das Imperium zurück. Als Erste im Visier: die Deutsche Umwelthilfe und ihr Feldzug für saubere Luft und gegen den Diesel. Die CDU verabschiedete auf ihrem Parteitag im Dezember einen Antrag ihrer Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, dass die DUH keine Bundesmittel mehr erhalten solle. Begründung: "Es handelt sich bei der Umwelthilfe (...) um einen Abmahnverein mit wirtschaftlichen Interessen."

Das war nur der Anfang: Für den 13. Februar hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung angesetzt. Dabei geht es um einen Antrag der FDP mit dem Titel "Straftaten und Gemeinnützigkeit schließen sich aus". Die Liberalen empören sich über die Tierschutzorganisation Peta und deren Kampagne "Der Holocaust auf Ihrem Teller". Dafür kassierte Peta bereits gerichtliche Verfügungen. Auch von Peta organisierte oder legitimierte Stalleinbrüche sind für die FDP Grund genug, der Organisation den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Auch Greenpeace wird vorgeworfen, gegen Gesetze zu verstoßen.

Zweifel ...

