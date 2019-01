Es ist einmal mehr ein rabenschwarzer Tag für die Aktionäre der Deutschen Bank. Einen Tag vor Bekanntgabe der Zahlen am 1. Februar verliert die Aktie knapp vier Prozent an Wert. Für die Aktionäre und CEO Christian Sewing ist der Tag der Wahrheit gekommen. In wenigen Stunden wird die Deutsche Bank ihre Ergebnisse veröffentlichen. Darauf müssen Anleger jetzt achten.

