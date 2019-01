Im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hat sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Chinas Vizepremier Liu He getroffen. Der Gast aus Peking überreichte Trump einen Brief von Staatschef Xi Jinping. Die Beziehungen zwischen China und den USA seien "an einem kritischen Punkt", heißt es in dem Schreiben. "Ich hoffe, beide Seiten werden weiterhin in gegenseitigem Respekt arbeiten", schrieb Xi weiter.

Trump will sich mit Xi treffen, um den Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt beizulegen. Das Schreiben Xis bezeichnete er am Donnerstag als einen "schönen Brief". "Wir werden jetzt ein großartiges Handelsabkommen bekommen, wenn alles funktioniert", sagte er.

Zuvor hatten hochrangige Delegationen beider Länder zwei Tage lang in Washington zusammengesessen, um Wege aus dem Handelskonflikt zu suchen. Trump sagte, am Ende werde er gemeinsam mit Xi die Entscheidung treffen. Die USA haben China mit Sonderzöllen auf Warenimporte im Wert von 250 Milliarden Dollar überzogen. China hatte sich seinerseits mit Sonderzöllen zur Wehr gesetzt./dm/DP/he

