Die Anleger in New York haben am Donnerstag bei Standardwerten abgewartet, bei Technologieaktien aber munter zugegriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,06 Prozent tiefer bei 24 999,67 Punkten - und fiel so wieder denkbar knapp unter die 25 000-Punkte-Marke zurück. Angetrieben von der Aussicht auf eine vorsichtigere Geldpolitik hatte er diese am Vortag nach fast zwei Monaten wieder zurückerobert.

Die Blicke blieben am Donnerstag auf die laufenden Handelsgespräche mit China sowie eine erneute Vielzahl an Unternehmenszahlen gerichtet. Nach der stützenden Wirkung an den vergangenen beiden Tagen gingen diese aber nun im Dow eher mit negativen Reaktionen einher. Den Januar beendete der Leitindex aber dennoch mit einem starken Kursplus von etwas mehr als 7 Prozent.

Deutlich besser lief es für die Technologiewerte: Angetrieben von einem Kursfeuerwerk bei Facebook war die Stimmung hier weiter bestens. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 1,45 Prozent auf 6906,84 Punkte auf seinen höchsten Stand seit Anfang Dezember vor. Am breiten Markt legte der S&P 500 um 0,86 Prozent auf 2704,10 Punkte zu./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

