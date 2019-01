Rein von den Summen her kann sich das abgelaufene Quartal des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Teslas eigentlich sehen lassen: Der Konzern habe am Mittwoch nach dem Börsenschluss an der Wall Street Schwarze Zahlen vorgelegt, berichtete das Finanzportal "finanzen.net" am Donnerstag. Allerdings habe das Unternehmen weniger verdient als erwartet. Und dann kam nach US-Börsenschluss auch noch die Nachricht, dass Finanzvorstand Deepak Ahuja laut Tesla-Chef Elon Musk das Unternehmen verlassen ... (Claudia Wallendorf)

