Experten zufolge unterstreichen weltweite Akkreditierungen den Wert eines Studiums in einem Schwellenland.



Die Graduate School of Business der Universität Kapstadt (UCT GSB) in Südafrika sowie 14 weitere Business Schools in aller Welt wurden von der European Foundation for Management Development (EFMD) nach dem EQUIS-Standard reakkreditiert.



Die EFMD verlieh der UCT GSB ihre EQUIS-Akkreditierung (European Quality Improvement System), da die Schule in den Bereichen Governance, Programme, Studierende, Lehrkräfte und Forschung sowie Internalisierung, Ethik, Verantwortung und Nachhaltigkeit eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung gemäß internationalen Standards gezeigt hat.



"Es ist eine große Ehre für die UCT GSB, die EQUIS-Akkreditierung mit erstklassigen Business Schools in aller Welt zu teilen", so Kosheek Sewchurran, Business Acting Director der UCT GSB. "Dies zeigt, dass unsere Verpflichtung zur Internationalisierung und unsere Bemühungen, die Business School im Bereich der Managementausbildung in Afrika an der Spitze zu halten, sich wirklich bewähren."



Die UCT GSB ist eine von 14 Schulen, die erneut akkreditiert wurden. Sie gehört zu den nur 180 Business Schools in 44 Ländern, die eine EQUIS-Akkreditierung erhalten haben. Die UCT GSB wurde 2001 als erste Business School in Südafrika mit dem EQUIS-Standard akkreditiert und konnte sich diese Akkreditierung seit mehr als 17 Jahren sichern. Zudem ist die UCT GSB eine von drei Business Schools in Afrika mit einer Triple-Crown-Akkreditierung, denn sie wurde auch von der Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) und der Association of MBAs (AMBA) akkreditiert.



"Akkreditierungen dienen dazu, die Standards in der Business-Ausbildung zu erhöhen und die Exzellenz in der Managemententwicklung zu fördern. Die Schulen müssen alle drei bis fünf Jahre eine Reakkreditierung beantragen. Es ist also eine Übung in kontinuierlicher Selbstbeurteilung und Verbesserung", so Associate Professor Sewchurran.



Sewchurran fügt hinzu, dass internationale Mobilität in der globalen Geschäftswelt von heute eine zentrale Anforderung ist, und dass Schulen in aufstrebenden Märkten ihre internationale Bedeutung durch Akkreditierungen unter Beweis stellen können. Damit werden sie zu attraktiven Zielen für internationale Studenten und Lehrkräfte, die sich im Wettbewerbsklima der heutigen Zeit differenzieren wollen.



Wie die Umfrage QS Global Employer Survey (http://www.qs.com/qs-global-employer-survey-growth-continues-2018) aufzeigte, suchen mehr als 80 % von 10.000 Arbeitgebern in 116 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv nach Hochschulabsolventen, die im Ausland studiert haben. In einer globalen Wirtschaft haben Auslandserfahrung, interkulturelle Kompetenz, Anpassungsfähigkeit und Praxiserfahrung einen hohen Stellenwert.



"Ein MBA in einer schnell wachsenden aufstrebenden Wirtschaft bietet internationalen Studierenden all das und mehr", so Sewchurran. "Wegen ihrer hohen Komplexität und Unsicherheit bieten diese Märkte Wirtschaftsstudenten, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, günstige Voraussetzungen."



"Ein MBA in einer aufstrebenden Wirtschaft bedeutet umfassende Erfahrungen im Hinblick auf innovative Lösungen - die Lebensader des modernen Geschäftslebens", bekräftigt auch Amena Hayat, Career Services Manager an der UCT GSB. Und da viele der Innovationen in Schwellenländern dem dringenden Bedürfnis entspringen, Lösungen für Herausforderungen wie mangelnde Gesundheitsversorgung oder Bildung zu finden, spielt Nachhaltigkeit per Definition eine wichtige Rolle - was dem Abschluss eine interessante zusätzliche Facette hinzufügt, ergänzt Hayat.



Ein Studium in einem aufstrebenden Markt kann den Studierenden auch dabei helfen, eine Can-Do-Einstellung nach dem Motto "Alles ist möglich" zu kultivieren, ihre Fähigkeiten zur interkulturellen Zusammenarbeit zu stärken und Bescheidenheit zu entwickeln.



"Viele der bestbewerteten Schulen in aller Welt bieten Studierenden die Möglichkeit für Studienaufenthalte und Auslandssemester. Ein ganzes Jahr lang vollumfänglich in diese Umgebung einzutauchen, bereitet die Studierenden allerdings am besten auf die echte Geschäftswelt vor", so Hayat.



Ein Studium in einem Schwellenmarkt kann Studierenden zudem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, denn im Vergleich zu US-Dollar, Euro oder britischem Pfund sind die Gebühren in der Landeswährung günstig.



"Zusammen mit der soliden Akkreditierung und dem hautnahen Erleben der Geschäftswelt an vorderster Front zeigt dies die wesentlichen Vorteile für internationale Studierende auf", so Hayat.



