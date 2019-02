Das Birnenjahr 2018 war in der ersten Jahreshälfte geprägt von leeren Lagern und im zweiten Halbjahr von einer Grossernte. In der Summe gab es 2018 gegenüber dem Vorjahr einen Absatzrückgang um 7,7 % auf 14'355 t sowie deutliche Verschiebungen in den Top 5 der meistverkauften Birnensorten. Bildquelle: Shutterstock.com Vor allem die Sorten Kaiser Alexander und Gute Luise...

