In diesem Jahr ist die AMI als Marktforschungsunternehmen wieder auf der führenden Fachmesse für den globalen Fruchthandel in Berlin dabei. Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette sind in der kommenden Woche auf der Fruit Logistica zu finden. Die globale Obst- und Gemüsebranche trifft sich vom 06. bis 08. Februar 2019 wieder auf dem Messegelände Berlin zur Fruit...

Den vollständigen Artikel lesen ...