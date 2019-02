'Badische Zeitung' zur Energiewende

Nun ist der Strukturwandel nichts Neues. Vor Kurzem wurde die letzte Steinkohlezeche in Deutschland geschlossen - der Abschluss einer gewaltigen Veränderung. Die unrentabel gewordene und Umwelt belastende Kohle- und Stahlindustrie - einst das Herz des Ruhrgebiets - sind so gut wie verschwunden. Diese Transformation hat viele Verlierer hervorgebracht, doch die Revolution blieb aus. Der Staat federte den Umbruch mit Milliarden ab. Was man daraus lernen kann? Zusätzliches Geld für den einzelnen Betroffenen und ein gut ausgebauter Sozialstaat sind unabdingbar, um für die breite Akzeptanz solcher Veränderungen zu sorgen. Die Entschädigung der Verlierer ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von allen gemäß ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft bezahlt werden muss. Wer wie bei der Finanzierung der deutschen Energiewende nur kleine Verbraucher über eine erhöhte Stromrechnung zur Kasse bittet, handelt ungerecht./yyzz/DP/zb

