Das Stahlbündnis zwischen Thyssenkrupp und Tata wackelt. Platzt die Fusion, dürfte auch die Aufspaltung des Essener Industriekonzerns scheitern.

Seine Garage mit Wellblechdach hat Ian Lewis reich gemacht. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der britische Street-Art-Künstler Banksy in einer Nacht- und Nebelaktion ein Graffiti an die Wand gesprüht. Ein Junge fängt mit seiner Zunge Flocken, die er für Schnee hält. In Wahrheit ist es Ascheregen aus einem brennenden Container. Ein Galerist kaufte Lewis das Sprühwerk für 100.000 Pfund ab - für den Stahlarbeiter im südwalisischen Port Talbot ein Glücksfall.

Ansonsten herrscht Tristesse in der Kleinstadt - und Banksys Werk ist das Symbol dafür. Im vergangenen Sommer lag eine dicke Staubschicht wochenlang über Häusern, Gärten und Autos in Port Talbot. Ausgeschleudert vom Stahlwerk um die Ecke. Erst jetzt hat der indische Stahlkonzern Tata, dem die größte Stahlhütte in Großbritannien gehört, einen Hochofen für rund 60 Millionen Pfund saniert. Der Schlot soll so weitere sieben Jahre laufen. Ausgeräumt sind die Umweltprobleme damit nicht.

Für Thyssenkrupp aus Essen sind das schlechte Nachrichten. Tata und die Deutschen wollen ihr europäisches Stahlgeschäft zusammenlegen. Ausgerechnet jetzt kämpft der indische Partner mit seinen Umweltproblemen. Außerdem schwächelt das Geschäft der Inder. Und auch aus Brüssel kommen Hiobsbotschaften: Die EU-Kommission, ist in Europas Hauptstadt zu hören, wird hohe Auflagen für die geplante Stahlehe verhängen und verschiebt die Entscheidung darüber auf April. Das Joint Venture wackelt - und gefährdet die ganze Strategie von Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff.

Auf Gedeih und Verderb

Kerkhoff braucht den Deal unbedingt. Er will zusammen mit Tata den nach ArcelorMittal zweitgrößten europäischen Stahlkonzern schmieden: 48.000 Mitarbeiter, 21 Millionen Tonnen Stahlproduktion pro Jahr, 17 Milliarden Euro Umsatz. Beide Konzerne hielten je 50 Prozent. Platzt die Fusion, droht sein übergeordneter Plan, Thyssenkrupp in zwei Teile aufzuteilen, zu kippen. Dies könnte auch das Ende seiner Karriere als Konzernchef einleiten - ohne Joint Venture wäre seine Strategie Makulatur.

Denn der neue Stahlriese soll eine der beiden Thyssenkrupp-Sparten, die Materials AG, stützen. Dorthin will Kerkhoff sonst nur das volatile Geschäft mit Werkstoffen und das kriselnde Marinegeschäft (U-Boote, Kriegsschiffe) schieben. Die andere Sparte Industrials wäre mit dem Geschäft für Aufzüge, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...