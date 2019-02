In drei Jahren sollen die letzten Atomreaktoren vom Netz gehen, der Kohleausstieg ist nun auch beschlossen. Deutschlands Tempo ist atemberaubend - doch hat die Bundesregierung diese Veränderungen richtig durchdacht?

Ohne größere Aufmerksamkeit wurde in den vergangenen Wochen die Grundlage dafür gelegt, die deutsche Gesellschaft dem größten Stresstest seit der Gründung der Bundesrepublik zu unterziehen. Dieser Test wird verniedlichend als Energiewende bezeichnet. Es steht außer Frage, dass zukünftige Generationen auf fossile Brennstoffe verzichten werden (müssen). Dennoch muss das Tempo und die Sequenz der Ausstiege aus Kohle, Erdöl und Atomenergie so organisiert werden, dass Verwerfungen vermieden werden.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Das in Deutschland angeschlagene Tempo ist atemberaubend, die Sequenz der Veränderungen scheint nur mittelmäßig durchdacht zu sein. Auch fehlt es an einer vernünftigen Umsetzung; die bloße Ankündigung, auf bestimmte Technologien zu verzichten, sorgt nicht automatisch für Ersatz.

Und so sieht es kompakt formuliert aus: In drei Jahren sollen die letzten Atomreaktoren vom Netz gehen. Der Kohleausstieg bis 2038 ist seit dem vergangenen Wochenende ebenfalls beschlossen, zumindest wenn die Bundesregierung der Empfehlung der Kohlekommission folgt. Hinzu kommt, dass die Mobilität bis 2050 spätestens ohne Verbrennungsmotoren auskommen soll. Anders gewendet: In nur einer Generation sollen die Grundlagen der Energieversorgung ausgetauscht sein, ohne dass klar ist, wie dieser Plan umgesetzt wird. Erstens wird die Stromnachfrage wegen der anvisierten Elektromobilität erheblich steigen. Zweitens wird ein signifikanter Anteil der Stromerzeugung zu ersetzen sein - und zwar durch erneuerbare Energien. Das wird nicht einfach.

- Denn erstens erzeugen die erneuerbaren Energieträger heute schon etwa die gleiche Strommenge wie Kohlekraftwerke. Atomstrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...