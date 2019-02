=== *** 06:45 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 PK), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven *** 07:15 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q, Bilbao *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2018, Baar 08:00 DK/Danske Bank A/S, Jahresergebnis, Kopenhagen 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis (10:00 PK), Espoo 08:45 DE/Hessens Finanzminister Schäfer, PK zu Vorsitz der Finanzministerkonferenz der Länder und Beratungen zur Grundsteuer, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,6 zuvor: 49,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 51,4 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV, Bochum 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV, Leipzig *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,2 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit armenischem Ministerpräsidenten Paschinjan, Berlin *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +312.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,40% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 53,8 15:45 US/Fed, Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einer Konferenz des Texas Lyceum, Austin *** 16:00 US/Bauausgaben November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 91,0 1. Umfrage: 90,7 zuvor: 98,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 54,1 Punkte 16:30 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf - DE/Bundesfinanzminister Scholz, Treffen mit Länderfinanzministern zur Grundsteuerreform, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Albanien (S&P), Finnland (Fitch und Moody's), Irland (DBRS), Malta (Fitch), Moldawien (Moody's), Tschechien (Fitch) ===

