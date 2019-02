Zürich - Die vielfältige und bewegte Geschichte von Stadt und Kanton Zürich wird ab 2. Februar neu in einer permanenten Ausstellung im Landesmuseum gezeigt.

Auch wenn die Stadt nicht immer die grösste des Landes gewesen ist: Zürich spielt in der Geschichte der Schweiz seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Als Königspfalz im Hochmittelalter, als Reichsstadt im Spätmittelalter, als Zentrum der Reformation in der frühen Neuzeit, als liberale Hochburg im 19. Jahrhundert und schliesslich als Wirtschaftsmetropole mit überregionaler Ausstrahlung im 21. Jahrhundert. Vielleicht gerade deshalb hat Zürich immer wieder Konflikte mit der übrigen Schweiz ausgetragen, zum Beispiel im Alten Zürichkrieg Mitte des 15. Jahrhunderts, in der konfessionellen Spaltung im 16. und 17. Jahrhundert, in der Entwicklung zur Demokratie im 19. Jahrhundert oder auf dem Weg zur Metropolitanregion heute.

Tiefenbohrungen in die Zürcher Geschichte

Diesen Themen nimmt sich die Ausstellung «Einfach Zürich» an und geht ihnen auf den Grund. Die neue Dauerausstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...