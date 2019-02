ASMALLWORLD AG: übernimmt LuxuryBARED, eine auf Luxusreisen spezialisierte Online-Buchungsplattform EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Ankauf ASMALLWORLD AG: übernimmt LuxuryBARED, eine auf Luxusreisen spezialisierte Online-Buchungsplattform 01.02.2019 / 07:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) übernimmt LuxuryBARED, eine auf Luxusreisen spezialisierte Online-Buchungsplattform Zürich, 01.02.2019 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute die erfolgreiche Übernahme von LuxuryBARED bekannt. Das in England domizilierte Unternehmen betreibt unter www.LuxuryBARED.com eine Online-Buchungsplattform, welche sich auf Luxushotels spezialisiert hat. Diese strategische Übernahme wird das Serviceangebot von ASMALLWORLD erweitern und es seinen Mitgliedern ermöglichen, Luxushotels und Kreuzfahrten direkt über ASMALLWORLD zu buchen. Dieses zusätzliche Serviceangebot wird es ASMALLWORLD ermöglichen, einen Grossteil der Reisebedürfnisse seiner reisefreudigen Mitglieder abzudecken und somit das Service-Geschäft des Unternehmens weiter auszubauen. Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass Dr. Luca Schenk aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat zurücktritt. Die ASMALLWORLD AG gibt heute bekannt die LuxuryBARED Holdings Ltd. übernommen zu haben. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft des britischen Online-Reisebüros LuxuryBARED.com. Die strategische Akquisition wird das Service-Angebot von ASMALLWORLD im Reiseberich deutlich verstärken und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Ausbau des Dienstleistungsspektrums des Unternehmens. Die zukünftige Integration von LuxuryBARED gibt ASMALLWORLD-Mitgliedern die Möglichkeit, ausgewählte Luxushotels und Kreuzfahrten mittels einer state-of-the-art Buchungsplattform direkt bei ASMALLWORLD zu buchen. ASMALLWORLD plant, LuxuryBARED auch in Zukunft unter seiner eigenen Marke und mit eigener Go-To-Market-Strategie weiterzuführen. Gleichzeitig wird LuxuryBARED aber auch in ASMALLWORLD integriert werden, um die Funktionalität und das Angebot innerhalb der ASMALLWORLD-Umgebung anbieten zu können. In einem weiteren Schritt wird diese Integration auch auf First Class & More ausgedehnt werden. Die Synergien aus dem Zusammenschluss der Unternehmen werden primär dadurch entstehen, dass ASMALLWORLD und First Class & More Kunden zusätzliche Nachfrage für die LuxuryBARED-Buchungsplattform generieren werden. LuxuryBARED: Ein Online-Reisebüro für anspruchsvolle Reisende LuxuryBARED ist ein Online-Reisebüro, welches auf seiner Webseite eine Auswahl an hochklassigen Luxushotels zur direkten Buchung anbietet. Grant Holmes, der über mehr als dreissig Jahre Erfahrung in der Reisebranche verfügt, gründete das Unternehmen im Jahr 2015, mit dem Ziel, seinen Kunden eine ausgewählte Hotelkollektion zur Verfügung zu stellen und dazu auch unvoreingenommene und wahrheitsgetreue Bewertungen dieser Hotels durch Experten zu präsentieren. Die Buchungsplattform des Unternehmens ist ausschliesslich auf Luxushotels spezialisiert und bietet eine grössere Auswahl an Buchungsoptionen als die meisten Wettbewerber. LuxuryBARED bietet seinen Kunden zudem auch exklusive Zusatzleistungen an, wie kostenloses Frühstück für zwei Personen, Zimmer-Upgrades, Spa- oder Dining-Guthaben und kostenloses Internet. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch Teil des Virtuoso-Netzwerks, einer Vereinigung der besten Luxusreisebüros der Welt, und kann seinen Kunden damit auch alle Virtuoso-Vorteile anbieten, welche oft weit über das übliche Angebot von Online-Reisebüros hinausgehen. LuxuryBARED ist ein KMU mit Sitz in Chester in England und beschäftigt 8 Vollzeitmitarbeiter. Grant Holmes, der Gründer von LuxuryBARED, wird die Organisation weiterhin leiten und wird auch die Integration des Dienstes in die ASMALLWORLD-Gruppe unterstützen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Jan Luescher, CEO der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Die LuxuryBARED-Plattform bietet eine erstklassige Auswahl an Luxushotels und wird von einer starken und weiter ausbaufähigen Technologieplattform unterstützt. Das Unternehmen ist somit eine perfekte Ergänzung für die ASMALLWORLD-Gruppe. Die Integration des LuxuryBARED-Angebots in die ASMALLWORLD-Plattform wird es uns ermöglichen, unseren Kunden eine differenzierte und qualitativ hochwertige Buchungsplattform anzubieten. Dies wird die Attraktivität unserer Community weiter steigern und gibt uns die Möglichkeit, den Umsatz des Servicegeschäfts weiter auszubauen." Dr. Luca Schenk tritt aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat zurück Dr. Luca Schenk wurde im März 2018 in den Verwaltungsrat der ASMALLWORLD AG gewählt und ist Mitglied des Entschädigungsausschusses. Als Experte für öffentliche Märkte spielte er eine wichtige Rolle bei der Kotierung des Unternehmens an der SIX und bei der Gestaltung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verantwortung und den Aufgaben einer Publikumsgesellschaft. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Börsengangs der Gesellschaft hat sich Dr. Luca Schenk dazu entschieden, von seinen Aufgaben als Verwaltungsrat zurückzutreten, um sich auf andere persönliche und berufliche Vorhaben zu konzentrieren. Patrick Liotard-Vogt, Verwaltungsratspräsident der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Ich möchte Dr. Schenk für sein Engagement und seine wichtige Rolle bei der Etablierung der ASMALLWORLD als Publikumsgesellschaft ganz herzlich danken. Der ganze Verwaltungsrat wünscht ihm viel Erfolg für seine neuen Herausforderungen." Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder anderen Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com und www.first-class-and-more.de Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 771671 01.02.2019 CET/CEST ISIN CH0404880129 AXC0044 2019-02-01/07:20