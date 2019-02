PRESSEMITTEILUNG

LEM gibt positives Umsatzwachstum und stabile Margen bekannt

Freiburg, Schweiz, 1. Februar 2019 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gab heute die 9-Monatsergebnisse für das Geschäftsjahr 2018/19 (April-Dezember) im Vergleich zu 2017/18 bekannt:

Die Auftragseingänge stiegen um 1,3% von 235,5 Mio. CHF auf 238,6 Mio. CHF; die Book-to-bill Ratio sank auf 0,97 (1,05)

Der Umsatz stieg um 8,9% auf 245,1 Mio. CHF (225,0 Mio. CHF); wechselkursbereinigt legte er um 7,4% zu

Insgesamt verteilte sich der Umsatz weiterhin stabil in den verschiedenen Regionen:

- China 84,7 Mio. CHF (34,6% des Gesamtumsatzes)

- Europa 79,2 Mio. CHF (32,3% des Gesamtumsatzes)

- Nordamerika 32,6 Mio. CHF (13,3% des Gesamtumsatzes)

- Rest der Welt 48,6 Mio. CHF (19,8% des Gesamtumsatzes)

F&E stieg um 31,6% auf 20,3 Mio. CHF (15,4 Mio. CHF) um neue Möglichkeiten zu erschliessen

Der EBIT legte um 9,3% auf 50,8 Mio. CHF zu (46,5 Mio. CHF); die EBIT-Marge blieb stabil bei 20,7% (20,6%)

Der Reingewinn stieg im Berichtszeitraum um 2,4% auf 39,0 Mio. CHF (38,1 Mio. CHF)

Frank Rehfeld, CEO: "Wir freuen uns über die trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten gute Umsatzentwicklung von +8,9%. LEM profitiert auch weiterhin von seiner breiten geografischen Aufstellung, der langen Tradition im Bereich Industrieanwendungen und einem Wachstumspotenzial im Autogeschäft. China ist unser grösster Markt und bietet uns das grösste strategische Potenzial für mittelfristiges Wachstum. Bedingt durch die konjunkturelle Eintrübung wird unser Geschäft auf kurze Sicht leicht durch China beeinflusst. Unsere globale Strategie wird reflektiert durch umfangreiche, langfristige Investitionen in F&E und Infrastruktur, um so neues Wachstumspotenzial in unseren Zielmärkten zu erschliessen."

Andrea Borla, CFO: "Da sich globale Unwägbarkeiten auf die Kundennachfrage auswirken, reduzieren wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr leicht auf 315-320 Mio. CHF. Wir bleiben bei der von uns prognostizierten EBIT-Marge von etwa 20%, trotz der in den ersten neun Monaten um 31,6% erhöhten F&E-Investitionen."

Industrie-Segment: Performance wie erwartet

Die 9-Monatsumsätze im Industrie-Segment beliefen sich gesamt auf 189,9 Mio. CHF; dies entspricht einem Anstieg um 5,1%. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 3,6%. In China kam es zu einem Umsatzrückgang um 4,3%. In Asien, ohne China, legten die Umsätze um 9,5% zu, in Europa um 10,5% und in Nordamerika um 10,4%.

Geschäftsbereiche Mio. CHF 9M 2017/18 Mio. CHF 9M 2018/19 Veränderung Kommentar Antriebs- und Schweissgeschäft 84,6 86,4 +2,2% - China & Japan gedämpfte Investitionen - Andere Märkte stetiges Wachstum im gesamten Portfolio Erneuerbare Energien 57,0 58,2 +2,2% - China schwächer, bedingt durch Änderungen in der Solarenergiepolitik - Zusätzliche Marktanteile in Europa und Indien Traktionsgeschäft 31,9 36,5 +14,1% - Wachstum in China und in Indien - Höhere Investitionen in Osteuropa Hochpräzisionsgeschäft 7,1 8,7 +23,0% - Fortgesetzte Nachfrage nach Elektroautoprüfständen - Einführung neuer Produkte Industrie gesamt 180,6 189,9 +5,1%

Automobil-Segment: Beschleunigte Entwicklung hin zu umweltfreundlichen Autos

Die 9-Monatsumsätze im Automobil-Segment beliefen sich gesamt auf 55,2 Mio. CHF; dies entspricht einem Anstieg um 24,5%. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 23,0%. Zwar bleibt China der grösste Markt, doch die Wirtschaft des Landes zeigt Anzeichen einer Abschwächung und das Geschäft mit umweltfreundlichen Autos wurde durch Kunden beeinflusst, welche zuerst Bestände auflösten, die sie früher im Jahr angelegt hatten. Sowohl in den USA als auch in Europa werden Fabriken geschlossen, obwohl die Nachfrage nach grünen Autos schneller steigt, als die meisten Berichterstatter erwartet hatten. In China kam es zu einem Umsatzanstieg von 53,2%. Der Umsatz in Asien, ohne China, legte um 23,0% zu. In Europa wuchs er um 23,9%, wohingegen er in den USA um 11,2% zurückging.

Geschäftsbereiche Mio. CHF 9M 2017/18 Mio. CHF 9M 2018/19 Veränderung Kommentar Umweltfreundliche Autos 24,8 37,7 +52,1% - Alle Märkte weiterhin auf Wachstumskurs - China beeinflusst durch politische Massnahmen Konventionelle Autos 19,6 17,5 -10,5% - PKWs in den USA generell schwächer - Alte Sensortechnik wird ersetzt - wie antizipiert Automobil gesamt 44,4 55,2 +24,5%

9-monatige Rentabilität im grünen Bereich

Die Stärke unseres Geschäfts zeigt sich durch die Tatsache, dass wir in der Lage sind, unsere F&E-Investitionen um 31,6% deutlich auf 20,3 Mio. CHF (15,4 Mio. CHF) zu erhöhen und dabei immer noch ein EBIT-Wachstum von 9,3% auf 50,8 Mio. CHF (46,5 Mio. CHF) ausweisen können. Dank fortgesetzter Effizienzoptimierung blieb die EBIT-Marge wie erwartet stabil bei 20,7% (20,6%).

Ausblick

Für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 reduzieren wir unseren erwarteten Umsatz von etwa 320 Mio. CHF auf 315-320 Mio. CHF (301,2 Mio. CHF im Vergleich für das gesamte Geschäftsjahr 2017/18). Seit dem letzten Berichtszeitraum haben sich die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, denen unsere Kunden in den kommenden Monaten ausgesetzt sein werden, erhöht. Die Performance im 4. Quartal dürfte ausserdem durch die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest beeinträchtigt werden.

Mittelfristig bleibt der Ausblick für LEM jedoch weiterhin stark, angetrieben von den Megatrends Energieeffizienz, Mobilität und Automatisierung. Wir bestätigen, dass unser EBIT-Margen-Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr wieder bei etwa 20% liegt, verglichen mit 20,5% im vergangenen Jahr.

LEM - At the heart of power electronics

LEM ist Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter. Unsere Kernprodukte - Strom- und Spannungswandler - kommen bei einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Antrieb & Schweissen, erneuerbare Energien & Stromversorgung, Traktion, Hochpräzision sowie konventionelle und umweltfreundliche Automobile zum Einsatz. Die Strategie von LEM beruht darauf, die Stärken des Kerngeschäfts voll auszuschöpfen und mit neuen Anwendungen zusätzliche Anteile in bestehenden und neuen Märkten zu gewinnen. LEM ist ein mittelständisches, global agierendes Unternehmen mit ca. 1'490 Mitarbeitenden weltweit. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Peking (China), Sofia (Bulgarien), Genf (Schweiz) und Tokio (Japan) sowie über ein spezialisiertes F&E-Center in Lyon (Frankreich). Zusammen mit den regionalen Vertriebsstellen nahe der Kundenstandorte bieten wir weltweit einen lückenlosen Service. LEM ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange notiert und hat das Tickersymbol LEHN.

www.lem.com (http://www.lem.com/)

Anhang

Konsolidierte Erfolgsrechnung (April bis Dezember)

In Tausend CHF 2017/18 2018/19 Veränderung Umsatz 224'998 245'094 +8,9% Herstellungskosten (122'075) (131'352) Bruttoergebnis 102'922 113'742 +10,5% Bruttomarge (in % des Umsatzes) 45,7% 46,4% Vertriebsaufwand (22'534) (22'414) Verwaltungsaufwand (18'705) (20'426) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (15'448) (20'324) Sonstiger Aufwand 0 0 Sonstiger Ertrag 226 194 EBIT 46'461 50'771 +9,3% EBIT-Marge (in % des Umsatzes) 20,6% 20,7% Finanzaufwand (205) (168) Finanzertrag 85 98 Wechselkurseffekt 1'714 (1'411) Ergebnis vor Steuern 48'055 49'290 +2,6% Steuern (10'002) (10'319) Reingewinn 38'053 38'971 +2,4% Reingewinnmarge (in % des Umsatzes) 16,9% 15,9%

