In der neuen Gesellschaft, Global Oil, die in Kürze sowohl an der Börse New York und Frankfurt gelistet sein wird, haben sich erfahrene Experten der Ölbranche zusammengeschlossen, um auf kurzen Wegen ertragreiche Projekte Richtung Produktion zu führen.Im Rahmen dieses Listings gibt es die Möglichkeit, erfahrenen Anlegern Aktien im Rahmen eines Private Placements zukommen zu lassen. Sollten Sie daran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...