Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer geringeren Profitabilität der Töchter Sandoz und Alcon habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für den Pharmakonzern der Jahre 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Konsensschätzungen für den Gewinn 2019 seien zu hoch./edh/jha/

