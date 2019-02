Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Vonovia von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 41,00 auf 53,60 Euro angehoben. Analyst Marios Pastou hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die Marktdurchdringung der Immobiliengesellschaft rund um das Kerngeschäft hervor. Sie profitiere zudem von der Neuentwicklung von Immobilienprojekten. Der Experte zieht Vonovia den Aktien anderer Branchenunternehmen vor./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 04:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-01/07:54

ISIN: DE000A1ML7J1