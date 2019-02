First Sensor schließt 2018 mit weiter verbesserter Profitabilität ab DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis First Sensor schließt 2018 mit weiter verbesserter Profitabilität ab 01.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News 1. Februar 2019 First Sensor schließt 2018 mit weiter verbesserter Profitabilität ab Nach vorläufigen Zahlen hat die First Sensor-Gruppe das Geschäftsjahr 2018 im Rahmen ihrer Planung (150-160 Mio. Euro Umsatz, 7-9% EBIT-Marge) abgeschlossen. Der Umsatz beläuft sich voraussichtlich auf 155,1 Mio. Euro und liegt damit rund 5,2% über dem Vorjahr. Dieser Umsatz konnte mit einer weiter verbesserten Profitabilität realisiert werden. So wird das operative Ergebnis (EBIT) voraussichtlich 12,2 Mio. Euro erreichen. Das entspricht einem Plus von 16%. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr wird somit bei 7,9% liegen. Auch für 2019 erwartet das Unternehmen ein fortgesetztes Umsatzwachstum. Treiber werden dabei insbesondere Sensoren und Sensorlösungen der Produktgruppen Photonics und Pressure sein. Auch auf der Margenseite sieht First Sensor weiteres Potenzial, da viele der eingeleiteten Maßnahmen und der Hochlauf neuer, margenstärkerer Produkte sich bereits graduell auf die Profitabilität auswirken. "Die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2018 zeigen, dass wir unsere Strategie für profitables Wachstum mit weiteren Erfolgen implementiert haben. Sukzessive sehen wir nun zusätzliche Effekte aus unserem klaren Fokus auf Volumen und Skalen", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. "Durch die Fokussierung auf unsere drei Zielmärkte, auf Schlüsselkunden und Schlüsselprodukte, auf die Vorwärtsintegration und unsere Absatzregionen DACH, Europa, Nordamerika und Asien werden wir Wachstum und Profitabilität der Gruppe auch in den kommenden Jahren weiter steigern." Eine weitere Verbesserung der Profitabilität wird zusätzlich zu den Effekten aus Skalen durch die weitere Integration der Unternehmensgruppe sowie zielgerichtete Programme zur Verbesserung der operativen Exzellenz erzielt. "Kleinteiligkeit, Deckungsbeiträge, Durchlaufzeiten, Ausschuss sind nur einige der Themen, an denen wir konsequent arbeiten, um unsere Profitabilität auf eine neue Ebene zu heben. Bis 2020 soll unsere EBIT-Marge bereits nachhaltig bei 10% liegen", betont CFO Dr. Mathias Gollwitzer. Säulen des profitablen Wachstums waren im abgelaufenen Geschäftsjahr kundenspezifische Lösungen und Standardsensoren für die Zielmärkte Industrial (+7%) und Medical (+23%) sowie die Absatzregionen Nordamerika (+11%) und Asien (+30%). Die Umsätze im Zielmarkt Mobility (-10%) spiegeln hingegen die geopolitisch volatilen Entwicklungen wider, die die Automobilwirtschaft im vergangenen Jahr belastet haben. "Sensorik ist und bleibt eine Schlüsseltechnologie für Industrie, Medizintechnik und Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund haben wir vor allem auch die Entwicklung unserer LIDAR-Technologie weiter vorangetrieben. Hier sind wir mit unseren Avalanche Photodioden (APD) und -Arrays bestens positioniert, wie der kürzlich veröffentlichte Global APD Report zeigt", sagt Rothweiler. Der Zielmarkt Mobility bleibt für First Sensor daher ein wichtiger Wachstumsmarkt, dem Trends wie autonomes Fahren und grüne Mobilität zusätzliche Impulse geben. "Mittelfristig wollen wir jährlich um 10 Prozent wachsen." Der vollständige Konzernabschluss 2018 wird am 21. März 2019 veröffentlicht. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Termine Der vollständige Konzernabschluss 2018 wird am 21. März 2019 veröffentlicht. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771555 01.02.2019 ISIN DE0007201907 AXC0055 2019-02-01/08:00