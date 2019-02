Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Abschieds zweier Manager auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Nachricht sehe er leicht negativ, weil sowohl Chefstratege Ralf Wenzel als auch der Logistikvorstand Eduardo Goes bei der Strategie des Essenslieferanten eine zentrale Rolle gespielt hätten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 15:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-01-31/23:47

ISIN: DE000A2E4K43