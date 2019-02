Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die A-Aktie von Royal Dutch Shell von 3030 auf 3175 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Thomas Adolff sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem sehr starken vierten Quartal des Ölkonzerns, infolge dessen er seine Gewinnschätzungen je Aktie etwas anhob./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-01-31/23:52

ISIN: GB00B03MLX29