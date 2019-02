Von Bojan Pancevski

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland erwägt nach Aussage von Regierungsvertretern, ihre alternde Tornado-Flotte der Luftwaffe wohl durch Boeing-Kampfjets des Typs F/A-18 zu ersetzen. Für den Boeing-Wettbewerber Lockheed Martin wäre dies ein überraschender Rückschlag, denn der Konzern baut mit dem Tarnkappenbomber F-35 ein noch weiter entwickeltes Flugzeug. Aber Regierungsbeamte argumentieren, dass das F/A-18 kostengünstiger sei. "Wir wurden nicht offiziell über eine Entscheidung Deutschlands in der Sache informiert", sagte John Neilson, Lockheed-Martin-Sprecher in Europa. Er fügte an, die F-35 biete einen "unübertroffenen Wert als das leistungsfähigste und kostengünstigste Flugzeug" mit den niedrigsten Lebenszykluskosten. Ein Regierungsmitarbeiter im Bundesverteidigungsministerium erklärte jedoch, es werde noch überlegt, ob Maschinen des Typs F/A-18 oder doch zusätzliche Eurofighter bestellt werden sollen.

Das Geschäft - das auch die Ausbildung der Piloten, die Wartung der Flugzeuge und die Waffenausrüstung über einen Flugzeugproduktzyklus von rund 30 Jahren umfasst - muss noch vom Deutschen Bundestag in einem komplexen Genehmigungsprozess grünes Licht erhalten. Dieser könnte bis zu einem Jahr dauern, sagten Regierungsbeamte weiter. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums warnte vor zu hohen Erwartungen, denn das Parlament könne auch beschließen, keine US-Flugzeuge zu kaufen. Der potenzielle US-Auftrag Berlins würde zu einem größeren Auftrag über 143 Eurofighter-Jets hinzukommen, die von einem europäischen Konsortium aus Airbus SE, BAE Systems PLC und Leonardo SpA gebaut werden. Insgesamt könnte die Kosten für den Kauf der Flugzeuge nach Einschätzung von Experten mehr als 10 Milliarden Euro erreichen. Ein F/A-18 kostet etwa 70 Millionen Dollar.

Sowohl die US- als auch die europäischen Flugzeuge müßten Deutschlands alternde Tornado-Jets ersetzen. Beide müßten für den Transport von US-Nuklearwaffen zugelassen sein, was derzeit nur das F/A-18 ist. Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter sagte, die Entscheidung Deutschlands, sich für ein älteres US-Flugzeug zu entscheiden, käme zwar unerwartet, bedeute aber gemessen am Auftragsvolumen immer noch einen großen Gewinn für die USA.

