FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Großbank Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat den Nettogewinn im vierten Quartal 2018 überraschend stark erhöht. Unter dem Strich wies die BBVA laut Mitteilung einen Gewinn von 1 Milliarde nach 70 Millionen Euro im Vorjahr aus. Analysten hatten der Bank nur ein Nettoergebnis von 982 Millionen Euro zugetraut. Im Schlussquartal des Vorjahres drückten hohe Wertminderungen den Gewinn. Das Zinsergebnis kletterte in dem Dreimonatszeitraum auf 4,69 von 4,56 Milliarden Euro.

Im Jahr 2018 erwirtschaftete die BBVA einen Nettogewinn von 5,32 Milliarden Euro, ein Wachstum von 51,3 Prozent. Wiederkehrende Erträge, Kosteneinsparungen und Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der BBVA Chile hätten zu dem starken Anstieg beigetragen, erklärte die Bank. Der Zinsüberschuss legte um rund 11 Prozent auf 17,59 Milliarden Euro zu, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 8,9 Prozent auf 4,88 Milliarden Euro.

Bei den Risikoindikatoren lag die NPL-Quote (Notleidende Kredite im Verhältnis zu allen Darlehen) zum 31. Dezember 2018 bei 3,9 Prozent, das waren 19 Basispunmkte niedriger als zum Ende des Drittquartals und 61 Basispunkte weniger als zum Ende 2017. Es sei gelungen, im vergangenen Jahr die NPL-Bilanz weiter zu verbessern, was auf eine gute Entwicklung der Banktätigkeit in den USA zurückzuführen gewesen sei, so die Spanier weiter.

In Bezug auf ihre Solvenz sprach die BBVA von einer soliden Kapitalausstattung und gab die Core Tier 1 Ratio (Fully loaded) zum Jahresende mit 11,3 Prozent an. Für 2018 will die Bank eine Bardividende von 0,16 (0,15) Euro je Aktie zahlen.

February 01, 2019

