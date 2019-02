KAL ATM Software hat die sofortige Verfügbarkeit einer IT-Publikation (Whitepaper) bekannt gegeben, die einen innovativen neuen Ansatz darlegt, der das langdauernde Dilemma der Bankindustrie im Zusammenhang von vorgeschriebenen Hardware-Upgrades für Bankautomaten (ATM Automatic Teller Machine) mit jeder Einführung einer neuen Version von Microsoft Windows löst. Der neue Ansatz von KAL könnte Banken riesige Summen von Geld sparen und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Microsofts Support für Windows 7 am 14. Januar 2020 endet und Banken mit der Aufrüstung ihrer ATM-Netzwerke auf Windows 10 demnächst anfangen müssen.

Wie die Bankautomaten-Industrie aus dem letzten Upgrade-Zyklus gelernt hat, ist die Aufrüstung eines ATM-Netzwerks mit neuen Prozessorplatinen und Betriebssystemen teuer, kompliziert und mit Betriebsunterbrechungen verbunden. Am schlimmsten ist, dass die Aufrüstungskosten nur eine Notlösung bis zum nächsten Upgrade von Windows sind.

Es ist Zeit für die Bankautomaten-Industrie, eine neue Richtung einzuschlagen und den kostspieligen Zyklus von Rechneraktualisierungen zu brechen.

Dazu war unkonventionelles Denken erforderlich. Genau das hat KAL an der Seite von Red Hat, VMware und Wind River getan und eine Lösung entwickelt, nämlich OS-Virtualisierung, die diesen Zyklus bricht.

OS-Virtualisierung nutzt eine weit verbreitete und in den Rechenzentren von heute vorherrschende Technologie, die unter der Bezeichnung Hypervisor bekannt ist. Sie wird eingesetzt, um die Hardware von der ATM-Betriebsumgebung zu entkoppeln. Dank dieser Trennung werden Software-Treiber, die nach dem Ablauf der Support-Periode von Windows 7 im Januar 2020 nicht mehr unterstützt werden, durch den Hypervisor-Anbieter weiterhin unterstützt. Der auf Linux basierende Hypervisor fungiert als Host-Betriebsumgebung und unterstützt dabei eine virtuelle Gast-Betriebssystemumgebung, die Windows 10 und den gesamten ATM-Software-Stack ausführt.

Diese neue Lösung bietet zum einen den Vorteil, dass sie auf vielen der aktuellen ATM-Hardware-Modellen läuft, ohne dass ein Upgrade des ATM-Prozessors erforderlich ist, zum anderen schützt sie die enormen Software-Assets, die im Verlauf der Jahre für Banken, die Windows einsetzen, entwickelt wurden.

Aravinda Korala, CEO von KAL, sagte: "Es ist wirklich aufregend, eine neue Anwendung der Hypervisor-Technologie vorzustellen, die es Banken ersparen wird, alle paar Jahre in Hardware-Upgrades zu investieren. OS-Virtualisierung ist ein neues Konzept für Bankautomaten, das Banken eine neue Perspektive für Windows-Upgrades liefert.Das ist ein wirklich bahnbrechendes Ereignis in der Branche."

Mehrere vorausschauende Banken auf der ganzen Welt arbeiten mit KAL und den Anbietern von Hypervisor zusammen, um diesen alternativen Ansatz zu testen und die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend.

Jirí Charousek, Leiter Infrastruktur und Operations beiCeská sporitelna, der ersten europäischen Bank, die das Virtualisierungskonzept testet, sagte: "Wir waren beunruhigt, dass wir unsere Hardware so kurz nach dem XP-W7-Upgrade aktualisieren müssen und freuen uns, dass uns Virtualisierung eine Alternative bietet."

Weitere Informationen finden Sie in KALs Whitepaper,No more ATM hardware upgrades with OS-Virtualisation. Besuchen Sie auch unseren speziellen Blog zu Virtualisierung oder kontaktieren Sie uns unter info@kal.com, falls Sie weitere Details wünschen.

